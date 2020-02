Tennis: 11e victoire de rang pour Monfils, Gasquet l'attend en quarts à Dubaï

Qui arrêtera Gaël Monfils? Pas le Japonais Yasutaka Uchiyama, battu mercredi à Dubaï 6-1, 6-2 par le N.1 français qui signe sa 11e victoire de rang et s'offre un duel franco-français en quarts contre Richard Gasquet.

Opposé au 99e joueur mondial, le N.9 à l'ATP a rapidement imposé sa loi dans le premier set. La deuxième manche a été davantage accrochée mais s'est conclu sur un score aussi sec.

Vainqueur des tournois de Montpellier puis de Rotterdam durant la première quinzaine de février, Gaël Monfils testera son brevet d'invincibilité face à son compatriote Richard Gasquet en quarts de finale.

Plus tôt dans l'après-midi, le Bitterrois de 33 ans a remporté un autre match franco-français, en battant Benoît Paire 6-4, 6-4.

Dans le premier set, le 56e joueur mondial a fait le break au bon moment, dans le neuvième jeu, avant de confirmer sur son service et d'empocher la manche.

Le scénario s'est répété dans la seconde manche: malgré une remontée de Paire de 4-2 à 4-4, Gasquet lui a pris sa mise en jeu puis a conclu sur son jeu de service.

Le N.2 français a sans doute payé les efforts consentis mardi: Paire avait dû batailler plus de 2 heures et demie, et écarté quatre balles de match, pour se débarrasser du vainqueur de l'US Open 2014 Marin Cilic.

Quatrième Français en lice à Dubaï, Pierre-Hugues Herbert s'est lui incliné face au Britannique Daniel Evans 5-7, 6-3, 6-7 (9/7) au terme d'un match particulièrement accroché - près de trois heures de jeu.

Au prochain tour, Evans (37e) affrontera le Russe Andrey Rublev (14e), qui a disposé du Serbe Filip Krajinovic en deux sets 7-6 (7/3), 6-0.

Parmi les poids lourds du circuit engagés mercredi aux Emirats, Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas sont facilement passés en quarts de finale.

Le Serbe, numéro un mondial, a engrangé sa 15e victoire consécutive avec une facilité déconcertante, écartant le vétéran allemand de 36 ans, Philipp Kohlschreiber, en 1h01, 6-3, 6-1.

Il affrontera jeudi le Russe Karen Khachanov, tête de série N.7, vainqueur de l'Autrichien Dennis Novak.

Tsitsipas a eu à peine plus de mal à se défaire du Kazakh Alexander Bublik, avec une victoire 7-6 (7/1), 6-4, quatre jours après l'avoir dominé en demi-finale du Tournoi de Marseille, qu'il a remporté.

Le Grec de 22 ans poursuivra sa route contre l'Allemand Jan-Lennard Struff pour tenter de disputer une deuxième finale consécutive à Dubaï, après sa défaite l'an dernier contre Roger Federer.