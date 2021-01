Tennis: 2021, l'année où Djokovic et Nadal peuvent dépasser Federer

Après une année 2020 "à oublier", selon Rafael Nadal, 2021 devrait permettre au tennis de renouer avec un calendrier moins atypique pour une saison qui pourrait décanter la course au titre de meilleur joueur de tous les temps, le fameux "GOAT": Roger Federer risque d'être statistiquement décroché par Novak Djokovic et Nadal.

. Le calendrier

Covid oblige, le calendrier ATP complet n'a été publié que début janvier, chamboulé dans son premier quart par un Open d'Australie retardé de trois semaines (8-21 février). Wimbledon, seul Majeur annulé en 2020, est bien programmé cet été (28 juin-11 juillet), entre Roland-Garros qui retrouve ses dates printanières (23 mai-6 juin) et l'US Open (30 août-12 septembre).

Le circuit masculin débutera le 7 janvier avec les ATP 250 d'Antalya et Delray Beach pour se terminer le 21 novembre avec la finale des Masters à Turin. La Coupe Davis clôturera l'année à Madrid (22-28 novembre).

En revanche, seules les sept premières semaines du circuit féminin ont été officialisées, du WTA 500 d'Abou Dhabi à partir du 6 janvier, aux finales de l'Open d'Australie et du WTA 250 de Melbourne. Est également déjà programmée la Fed Cup, rebaptisée désormais Billie Jean King Cup, du 13 au 18 avril.

. Le Big 3

Roger Federer risque de perdre gros, d'un point de vue statistique, dans la course au titre honorifique de "GOAT". Protégé en 2020 par le gel des classements, il va chuter dans la hiérarchie ATP cette année.

Car le Suisse, qui aura 40 ans en août, semble se diriger vers une nouvelle année allégée, peut-être même la dernière. Il n'a joué que l'Open d'Australie en 2020 (battu en demi-finales par Djokovic) avant de subir deux opérations au genou droit, et ne reprendra pas avant la fin février 2021 -après le premier tournoi du Grand Chelem de l'année- avec pour objectifs annoncés Wimbledon et les Jeux olympiques où il vise le seul grand titre manquant à son palmarès, l'or en simple.

Du coup, Novak Djokovic et Rafael Nadal vont avoir l'occasion de lui ravir les deux principaux records du tennis.

Le Serbe devrait le dépasser en mars dans le nombre de semaines passées à la place de N.1 mondial (310 pour Federer) et l'Espagnol vise un 21e titre du Grand Chelem: comment ne pas voir l'Espagnol favori de Roland-Garros où il a décroché en octobre un 13e titre dans une édition automnale compliquée pour lui ?

. La relève

Dominic Thiem a décroché son premier Majeur en 2020 lors d'un US Open privé, il est vrai, de Nadal et Federer et dont Djokovic a été disqualifié en 8es. Désormais débarrassé du poids de la "première", l'Autrichien est attendu pour confirmation.

Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev tenteront, eux, d'entrer au panthéon des vainqueurs de Majeurs.

. Les Français

Ugo Humbert, vainqueur de ses deux premiers tournois ATP en 2020 (Auckland et Anvers) a fini l'année sur un quart au Masters 1000 de Paris. Ses prochains résultats sont d'autant plus attendus que la génération précédente est dans le doute.

Gael Monfils, vainqueur de deux tournois avant la suspension du circuit (Montpellier, Rotterdam), n'a plus gagné le moindre match après la reprise (il n'a pas joué aux Etats-Unis) et s'est plus montré sur les réseaux sociaux que sur le circuit.

Jo-Wilfried Tsonga a renoncé à l'Open d'Australie, car il n'est toujours pas remis d'une blessure persistante au bassin. Il a perdu ses deux matches joués en 2020 (à Doha et l'Open d'Australie) et son retour n'est pas annoncé.

Gilles Simon et Richard Gasquet seront encore là, tout comme Benoît Paire, qui n'a passé le 2e tour d'aucun des 11 tournois joués après sa finale à Auckland en janvier dernier.

. L'énigme Serena

Ashleigh Barty a profité du gel du classement WTA pour se maintenir sur le trône, mais Sofia Kenin (Australie) et Iga Swiatek (Roland Garros) ont éclos au plus haut niveau, tandis que Naomi Osaka a été éclatante à l'US Open, que Garbine Muguruza revient et que Simona Halep est toujours là.

Reste le cas Serena: toujours dans les favorites quand elle s'aligne, a-t-elle encore envie de se battre contre des jeunes qui ne l'ont pas croisée à l'époque où elle dominait outrageusement le circuit ? Mère épanouie, femme d'affaires, l'Américaine aura 40 ans en septembre et quand même encore un objectif de taille dans le tennis: égaler le record, hommes et femmes confondus, de titres du Grand Chelem. Bloquée à 23 depuis l'Australie 2017, elle n'est qu'à une longueur du record de Margaret Court (24).