Tennis: Alcaraz conserve sa couronne à Barcelone

Le prodige espagnol de 19 ans Carlos Alcaraz a maîtrisé Stefanos Tsitsipas 6-3, 6-4 avec brio dimanche en finale du tournoi ATP 500 de Barcelone, et conserve ainsi son titre, un an après son premier sacre en Catalogne.

Le N.2 mondial et tête de série N.1 à Barcelone a été quelque peu malmené en début de partie par son rival grec, qui l'a accroché jusqu'à 3-3, mais l'Espagnol, grâce à ses amorties dévastattrices, s'est ensuite envolé dans la première manche qu'il a remportée 6-3.

Au deuxième set, Alcaraz a breaké son rival à 2-2 pour se détacher 4-2, puis a enchaîné les coups parfaits pour parvenir pour la première fois de sa jeune carrière à conserver un titre dans un tournoi ATP, en terminant par un jeu blanc et quatre coups gagnants sur son service.

"J'ai fait le match que je voulais faire. Être relâché sur le court, sentir les coups... C'était cela, l'objectif. Normalement, cela ne m'arrive jamais, mais hier soir avant de dormir j'étais stressé, et ce matin en me réveillant jétais aussi tendu. Mais j'avais travaillé avec ma psychologue pour me dire d'essayer de profiter des finales, puis j'ai fait un bon échauffement, qui m'a permis de relâcher la pression, et ça a marché", a confié le lauréat au micro de la télévision espagnole.

Ce trophée permet à "Carlitos" de faire le plein de confiance, à un mois du début de Roland-Garros. Il s'agit du neuvième titre de la carrière professionnelle du phénomène espagnol, déjà vainqueur cette saison du Masters 1000 d'Indian Wells sur dur il y a un mois en battant en finale Daniil Medvedev et du tournoi ATP 250 de Buenos Aires en février.

L'an passé, le prodige de Murcie avait surclassé son compatriote Pablo Carreno Busta 6-3, 6-2, à seulement 18 ans, pour s'emparer de son premier sacre à Barcelone.

- Tsitsipas encore déchu -

Après deux semaines d'interruption en raison de pépins physiques au sortir du Masters 1000 de Miami, qu'il a quitté en demi-finale après un revers en trois sets 7-6 (7/4), 4-6, 2-6 contre l'Italien Jannik Sinner, Alcaraz a éprouvé des difficultés en huitièmes et en quarts à Barcelone, avant de dérouler en demi-finale contre Daniel Evans et de battre en finale Tsitsipas pour la quatrième fois en quatre confrontations.

"C'est un tournoi que j'adore. Quand j'étais tout petit, j'étais venu assister à quelques matches de ce tournoi et j'ai joué pour ce club quand j'avais onze ou douze ans. J'aime ce club, j'aime ce tournoi, et avoir la chance de pouvoir soulever le trophée une deuxième fois ici, c'est vraiment spécial", avait assuré Alcaraz samedi après sa demi-finale.

Il s'agit en revanche du troisième revers en finale à Barcelone pour le Grec de 24 ans, 5e mondial, qui avait déjà été défait par Rafael Nadal en 2018 6-2, 6-1 et en 2021 6-4, 6-7 (6/8), 7-5.

En 2022, c'est Alcaraz qui l'avait écarté 6-4, 5-7, 6-2 en quarts de finale.

C'est aussi la deuxième défaite en finale cette saison pour Tsitsipas, après celle concédée en janvier en finale de l'Open d'Australie au N.1 mondial Novak Djokovic.

Alcaraz et Tsitsipas se retrouveront la semaine prochaine au Masters 1000 de Madrid, où ils seront à nouveau les têtes d'affiches, en l'absence de Rafael Nadal et de Novak Djokovic, forfaits sur blessures.