Tennis: Andreescu en finale à Indian Wells

La Canadienne Bianca Andreescu, 18 ans, s'est qualifiée pour la finale du tournoi d'Indian Wells, en battant l'Ukrainienne Elina Svitolina, 6e mondiale, 6-3, 2-6, 6-4, vendredi.

Andreescu, révélation du début de saison, affrontera dimanche en finale l'Allemande Angelique Kerber (8e) ou la Suissesse Belinda Bencic (23e), opposées dans la seconde demi-finale programmée vendredi soir.

"C'est incroyable de me retrouver en finale, il y a encore peu je regardais toutes ses joueuses à la télé et maintenant je les affronte et je les bats. C'est un rêve devenu réalité", a expliqué Andreescu, née au Canada de parents roumains.

"Je n'aurais absolument rien à perdre en finale, je vais aborder ce match comme je les ai tous abordés cette saison en me disant que je peux le gagner", a-t-elle assuré.

Andreescu, 60e mondiale, peut remporter le premier titre de sa carrière dans l'un des tournois les plus importants du circuit féminin.

Elle avait commencé 2019 à la 152e place mondiale et a remporté contre Svitolina son 27e match de la saison, plus qu'aucune autre joueuse.

Pour se hisser en finale, la Canadienne a notamment surclassé l'Espagnole Garbine Muguruza, ancienne N.1 mondiale, 6-0, 6-1 en quarts de finale.