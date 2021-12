Tennis: Andrey Rublev positif au Covid, incertain pour l'Open d'Australie

Le Russe Andrey Rublev, 5e au classement ATP, a annoncé lundi qu'il avait été testé positif au Covid et qu'il devait s'isoler, ce qui pourrait remettre en question sa participation à l'Open d'Australie.

"Je suis actuellement à Barcelone et j'ai malheureusement été testé positif au Covid-19", écrit le joueur de 24 ans sur Twitter. "Je me suis placé en isolement et je respecte tous les protocoles sous la supervision des docteurs", a-t-il ajouté.

"Je suis complètement vacciné et je me préparais pour les tournois de l'ATP Cup (1er au 9 janvier) et de l'Open d'Australie (17 au 30 janvier). Je dois maintenant me rétablir et je n'irai à Melbourne que quand cela sera sûr pour tout le monde", indique Rublev.

Le Canadien Denis Shapovalov, 14e au classement ATP, avait annoncé dimanche avoir également été testé positif au Covid-19 après son arrivée à Sydney où doit se dérouler l'ATP Cup.

Les deux hommes s'étaient affronté la semaine dernière à Abou Dhabi, un tournoi-exhibition auquel avaient également pris part l'Espagnol Rafael Nadal, la Suissesse Belinda Bencic, la Tunisienne Ons Jabeur et la Britannique Emma Raducanu, tous également testés positifs au Covid.