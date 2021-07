Tennis: Angelique Kerber, médaillée d'argent à Rio en 2016, renonce aux Jeux de Tokyo

L'Allemande Angelique Kerber, vice-championne olympique à Rio en 2016 et récente demi-finaliste à Wimbledon, a renoncé à participer aux Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août), a annoncé la joueuse jeudi sur les réseaux sociaux.

"Représenter l'Allemagne aux JO-2012 à Londres et aux JO-2016 à Rio constitue l'un des meilleurs souvenirs de ma carrière. Cela rend encore plus décevant pour moi le fait d'accepter que mon corps ait besoin de repos après les semaines intenses", a expliqué l'ancienne N.1 mondiale (30 semaines entre septembre 2016 et juillet 2017).

Kerber avait atteint la finale des Jeux à Rio en 2016, battue à la surprise générale par la Portoricaine Monica Puig, quelques semaines après sa finale à Wimbledon (défaite contre Serena Williams).

La gauchère de 33 ans, lauréate de trois tournois du Grand chelem (Open d'Australie 2016, US Open 2016 et Wimbledon 2018), a retrouvé le dernier carré d'un majeur il y a une semaine (battue par l'Australienne Ashleigh Barty) à Wimbledon, pour la première depuis trois ans.

"Je dois d'abord récupérer avant de reprendre la compétition cet été", a-t-elle ajouté, alors que l'US Open débute seulement quatre semaines après la finale du tournoi olympique.

Kerber ajoute son nom à une longue liste de joueurs et joueuses de tennis ayant déclaré forfait pour les JO-2020: Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Nick Kyrgios, chez les messieurs, Serena Williams chez les dames.