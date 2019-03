Tennis: Auger-Aliassime, l'autre sensation du tennis canadien

Il a 18 ans, il a joué en février sa première finale d'un tournoi ATP et il va entrer dans le top 50 mondial en attendant, sans doute, beaucoup mieux: Félix Auger-Aliassime marche à Miami sur les traces de sa compatriote canadienne Bianca Andreescu, nouvelle sensation du tennis féminin.

C'est une photo qui remonte à une éternité, tout du moins à leur échelle de surdoués du tennis.

Elle date de... 2014 et montre Felix Auger-Aliassime et Bianca Andreescu au tournoi des Petits As de Tarbes, le championnat du monde officieux des 12-14 ans.

Si Andreescu avait remporté cette année-là le titre, Auger-Aliassime s'était arrêté en 8es de finale. Mais les deux prodiges canadiens se sont toujours suivis et sont notamment passés par le centre national d'entraînement de Montréal.

Andreescu a pris un peu d'avance en remportant il y a huit jours l'un des titres les plus prestigieux du circuit féminin, à Indian Wells, et en bondissant à la 24e place du classement mondial WTA.

"C'est spécial de la voir si bien jouer aujourd'hui alors qu'on a grandi ensemble en jouant les mêmes tournois. C'est sûr que c'est motivant pour les Canadiens, pour tout le monde au Canada", souligne Auger-Aliassime après sa qualification pour les 8es de finale du Masters 1000 de Miami en battant le Polonais Hubert Hurkacz (54e) 7-6 (7/5), 6-4.

- Maturité et patience -

"C'est peut être le meilleur niveau de tennis que j'ai joué cette année", savoure-t-il.

Avec Andreescu, Auger-Aliassime et Denis Shapovalov, tous trois toujours en lice à Miami, le tennis canadien vit une période dorée sans précédent.

"Il y a eu du bon travail de fait par Tennis Canada depuis dix ans, et il y a une super stimulation positive entre les joueurs, avec Eugénie Bouchard et Milos Raonic qui ont ouvert la porte", analyse Frédéric Fontang, l'entraîneur français d'Auger-Aliassime.

"Ils sont tous copains, on sent qu'ils sont contents quand les uns les autres gagnent", sourit-il.

Son protégé, avec son physique (1,93 m) et son talent, a tout pour s'installer durablement et rapidement parmi les meilleurs joueurs du monde.

"C'est quelqu'un qui est très mature pour son âge, qui a une très bonne éducation, il a aussi compris qu'il devait être patient", souligne Fontang.

Sa montée en puissance sur le circuit ATP est irrésistible.

Après avoir remporté l'US Open juniors en 2016, il remporte dès 2018 des tournois Futures puis Challengers, respectivement les 3e et 2e divisions du tennis mondial.

- "On gère tranquillement" -

En février dernier, "FAA" arrive en finale à Rio, un tournoi ATP 500, mais il s'incline face au Serbe Laslo Djere 6-3, 7-5.

"Déjà l'année dernière, il avait fait des matchs à un très haut niveau, mais il était un peu pressé. Là, il se sent plus à l'aise dans les tournois, le fait d'avoir déclenché quelques victoires à Rio ça lui a donné de la confiance", rappelle son entraîneur.

S'il s'est arrêté au 3e tour à Indian Wells face au Japonais Yoshihito Nishioka, qui l'avait battu à ce même stade de la compétition à l'Open d'Australie, il s'était offert au tour précédent son premier joueur du top 10, le Grec Stefanos Tsitsipas.

Pour aller en quarts de finale à Miami, il devra passer mardi l'obstacle du Géorgien Nikoloz Basilashvili (19e).

"Je sens maintenant que peu importe le joueur que je joue, j'ai une chance de gagner", avance-t-il.