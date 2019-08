Tennis: Auger-Aliassime se rassure chez lui à Montréal et affrontera Raonic

Le jeune prodige canadien Félix Auger-Aliassime, 21e joueur mondial à seulement 18 ans, s'est qualifié mardi pour le deuxième tour du tournoi Masters 1000 de Montréal, sa ville natale, au terme d'un match serré, disputé devant un public conquis.

"FAA" s'est imposé en 2 h 33 min sur son compatriote Vasek Pospisil (205e mondial) 6-2, 6-7 (3/7), 7-6 (7/3).

Le jeune Montréalais, qui a déjà disputé trois finales cette année (Rio, Lyon et Stuttgart), était très attendu par le public québécois qui voit en lui un champion en devenir.

Et il n'a pas déçu en dominant très nettement le début de la partie avant de connaître une petite baisse de régime permettant à son aîné d'égaliser à un set partout. Et la bagarre s'est poursuivie dans l'ultime manche enlevée au jeu décisif par le plus jeune des deux joueurs.

Le match, assez équilibré, s'est finalement joué sur la capacité des deux adversaires à transformer en points leurs services respectifs. A ce jeu-là, "FAA" est sorti nettement vainqueur avec 83% de premières balles converties contre seulement 75% à son compatriote, alors que Pospisil était légèrement plus performant sur ses mises en jeu (70% contre 69%)

"Il y eu des moments très difficiles, mais j'ai bien géré à chaque fois", a estimé Félix Auger-Aliassime en conférence de presse. "J'ai été soulagé quand le match a été fini. Mais il faut un moment avant que l'excitation s'estompe".

Le jeune Montréalais affrontera mercredi un autre Canadien, Milos Raonic, 19e mondial à 28 ans.

"Il est difficile à jouer. Il ne vous donne pas de rythme. Souvent, les jeux défilent sans que vous puissiez faire un échange", a observé Auger-Aliassime, qui s'attend à un match "très compliqué".

- Pluie -

La journée avait débuté avec la victoire dans la douleur du Croate Marin Cilic (16e joueur mondial) contre l'Américain Bradley Klahn, issu des qualifications et auteur de 19 aces. Cilic s'est imposé 6-3, 7-6 (9/7) et affrontera au deuxième tour l'Australien John Millman (65e), tombeur de l'Espagnol Feliciano Lopez (67e).

Vainqueur de l'US Open 2014, le Croate, qui n'a pas passé le deuxième tour à Roland-Garros et Wimbledon cette année, monte en puissance sur dur, après avoir atteint les quarts de finale à Washington la semaine dernière.

Son compatriote Borna Coric, tête de série N.11, s'est également qualifié pour le 2e tour, en venant à bout de l'Allemand Peter Gojowczyk en 2 h 03 min. Coric a remporté la victoire 2-6, 6-1, 7-6 (7/2) en sauvant deux balles de match.

Côté Français, Gilles Simon a été éliminé dès son entrée en lice au tournoi, battu par le Moldave Radu Albot (39e mondial) 6-4, 6-2. Ne restent plus à Montréal que trois Tricolores: Gaël Monfils, Adrian Mannarino et Richard Gasquet, qui tenteront mercredi de se qualifier pour les 8e de finale.

Pour sa part, l'Australien Nick Kyrgios, vainqueur dimanche à Washington, n'a pas réussi à renverser la situation: alors qu'il était mené un set à zéro, la pluie a interrompu pendant 90 min son match contre Kyle Edmund. Le Britannique a fait le break dès la reprise, et, sans difficulté, remporté la partie 6-3, 6-4.