Tennis: Barty battue, finale Kvitova-Sabalenka à Doha

La Tchèque Petra Kvitova, tombeuse de la N.1 mondiale Ashleigh Barty 6-4, 2-6, 6-4 vendredi en demi-finale du tournoi de Doha, affrontera en finale la Bélarusse Aryna Sabalenka, qualifiée plus tôt dans l'après-midi.

Après l'Open d'Australie, c'est un nouvel échec aux portes de la finale pour Ashleigh Barty. Kvitova tient elle sa revanche sur l'Australienne, qui l'avait éliminée en quart de finale du premier Grand chelem de l'année.

La Tchèque, N.11 mondiale, n'a plus joué de finale depuis son titre à Stuttgart en avril 2019.

Elle affrontera, samedi en finale, Aryna Sabalenka (13e mondiale), qui a eu moins de difficultés à se défaire de la Russe Svetlana Kuznetsova (6-4, 6-3).

Sabalenka a construit son succès par sa puissance sur les premières et deuxièmes balles pour se défaire, en un peu plus d'une heure (1h13), de l'ex-N.2 mondiale Kuznetsova et double lauréate de Grand Chelem (Roland-Garros en 2009 et l'US Open en 2004), aujourd'hui tombée au 46e rang mondial.

Il s'agit de la première finale en 2020 pour la Bélarusse, titrée à cinq reprises l'année dernière.

Kvitova et Sabalenka se sont affrontées trois fois, la dernière à Sydney en janvier 2019. Une victoire facile au premier tour de la Tchèque (6-1, 7-5), qui avait finalement remporté le tournoi.