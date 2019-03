Tennis: Barty dans la cour des grandes à Miami

L'Australienne Ashleigh Barty s'est offert le titre le plus important de sa carrière et une place dans le top 10 mondial samedi à Miami, en prenant la Tchèque Karolina Pliskova à son propre jeu.

"L'un des mes buts en début d'année était d'entrer dans le top 10 et d'aller loin dans les grands tournois, comme les Grands Chelems et les tournois comme celui-ci. Cela a bien fonctionné jusque-là, mais je me projette sur le long terme", a assuré Barty, auréolée de son premier grand succès en simple.

Elle est peut-être l'une des plus petites joueuses du circuit (1,66 m), mais l'Australienne n'a fait aucun complexe face à Pliskova (1,86 m) pour s'imposer 7-6 (7/1), 6-3 après une heure et 40 minutes de jeu.

Barty a réussi un exploit rare: servir plus d'aces (15 à 6) que son adversaire tchèque, 7e mondiale et considérée comme la reine incontestée de l'exercice.

Elle avait pourtant mal débuté la septième finale de sa carrière, sa première dans un tournoi WTA Premier Mandatory, les rendez-vous les plus importants et les mieux dotés du circuit féminin après les Grands Chelems.

Visiblement nerveuse, la 11e mondiale a perdu d'entrée son service (3-1).

Elle a vite repris ses esprits et égalisé à 3-3, en haussant son niveau de jeu et en profitant surtout de la rapide baisse de régime de Pliskova.

La Tchèque qui avait dû composer avec les caprices de la météo et les interruptions à répétition, avant de battre la Roumaine Simona Halep en demi-finales jeudi, n'était pas dans un bon jour.

En panne de premières balles de service (56%), elle a fini la rencontre avec autant de coups gagnants que de fautes directes (20) et surtout deux fois moins que son adversaire du jour (42).

Barty a ainsi survolé le jeu décisif de la premième manche, grâce notamment à une amortie gagnante et trois fautes grossières consécutives de Pliskova.

- "Neutraliser son service" -

Elle a débuté la seconde manche en prenant à nouveau le service de Pliskova après douze minutes d'effort, un break qui a définitivement écoeuré la Tchèque.

"A chaque fois que j'ai affronté Karolina, cela a toujours été des matches très serrés. Il était important pour moi d'essayer de neutraliser son service et de rendre le match le plus physique possible, en la faisant courir", a-t-elle expliqué.

L'Australienne qui sera 9e au classement WTA lundi, a un parcours atypique.

Ancienne prodige du tennis féminin, lauréate à 15 ans de titre juniors à Wimbledon, elle a abandonné le tennis en 2015 pour devenir joueuse professionnel de cricket dans son pays.

Elle est revenue sur les courts de tennis durant la saison 2016 et a d'abord collectionné les victoires en double avec sa compatriote Casey Dellacqua, puis avec l'Américaine CoCo Vandeweghe, avec qui elle a remporté l'US Open 2018.

Elle a explosé en simple en janvier 2019 devant son public avec une finale, perdue, à Sydney et un quart de finale à Melbourne pour l'Open d'Australie.

Avec son titre, les 14 premiers tournois de l'année ont été remportés par 14 joueuses différentes, du jamais-vu dans l'histoire du circuit féminin.