Tennis: Barty souffre mais accède aux demi-finales, Medvedev avance en quarts

L'Australienne Ashleigh Barty (N.1) a livré une féroce bataille face à la Bélarusse Aryna Sabalenka (N.7), mardi, pour accéder en demi-finale du tournoi de Miami, où Daniil Medvedev a atteint les quarts chez les messieurs, en ménageant ses jambes cette fois.

Le tenante du tire, 24 ans, affrontera jeudi l'Ukrainienne Elina Svitolina (N.5) ou la Lettone Anastasija Sevastova. Si elle se qualifie pour la finale, elle sera sûre de rester au sommet du classement WTA. Si elle échoue et que Naomi Osaka lui succède au palmarès, la Japonaise fera coup double.

"C'est un objectif de rester N.1, je veux faire du mieux que je peux, mais cela ne doit pas me distraire ou me rajouter de pression", a dit Barty qui tente surtout de retrouver son top niveau, pour son premier tournoi hors d'Australie depuis plus d'un an que le coronavirus perturbe le cours des évènements sportifs dans le monde.

Elle peut d'ailleurs se féliciter de n'avoir encore une fois rien lâché, comme lors de son entrée en lice où elle avait sauvé une balle de match. Car au lendemain du bras de fer remporté face à une autre Bélarusse, Victoria Azarenka, elle a eu plus fort à faire encore face à Sabalenka, qui n'a baissé les armes 6-4, 6-7 (5/7), 6-3 qu'au bout de 2h16.

- Douleurs abdominales -

Le réalisme de l'Australienne a primé en première manche, puisqu'elle a su prendre le service adverse sur sa seule opportunité pour mener 5-4, avant de conclure sur sa première balle de set. Auparavant elle avait dû effacer trois balles de break contre elle.

Le deuxième set fut plus âpre. Mise sous pression à quatre reprises sur son engagement, elle a encore réussi à repousser Sabalenka. Mais au jeu décisif, après avoir réussi un mini-break pour mener 3-1, la 8e joueuse mondiale a sorti de grands coups pour renverser la situation et remporter la manche.

Barty n'a cependant pas fléchi au 3e set, se procurant d'abord trois balles de break, toutes effacées par la Bélarusse, qui, souffrant visiblement de douleurs abdominales, a fini par craquer en concédant son service à 5-3.

Favori chez les hommes, Daniil Medvedev (N.1), vainqueur de l'Américain Frances Tiafoe 6-4, 6-3, s'est lui rassuré sur le plan physique, deux jours après son 3e tour franchi péniblement, perclus de crampes.

C'est la première fois de sa carrière que le Russe atteint ce stade du tournoi floridien. Il affrontera l'Espagnol Roberto Bautista (N.7) qui a sorti 6-3, 4-6, 7-6 (9/7) John Isner, vainqueur en 2018.

- "Changer de t-shirt" -

"C'est toujours aussi compliqué de jouer avec cette chaleur et l'humidité. On transpire beaucoup, on a envie de changer de t-shirt tous les deux jeux, mais heureusement j'ai pu récupérer vite depuis dimanche", a-t-il dit sur le court après n'y avoir passé que 1h32.

Il a d'abord été réaliste en convertissant sa deuxième balle de set sur service adverse au meilleur moment à 5-4, non sans avoir chuté sur le ciment au jeu précédent. Ce qui a nécessité l'intervention du docteur pour nettoyer sa petite plaie.

Au troisième jeu de la seconde manche, il a cédé son service, sur une double-faute qui ne l'a pas perturbé puisqu'il s'est immédiatement ressaisi pour débreaker Tiafoe, auteur de fautes directes malvenues. Après avoir encore dû effacer trois balles de break à 3-3, grâce à son service (11 aces), il a fini par prendre la poudre d'escampette à 5-3 puis conclure.

"Frances est un joueur fort mentalement, donc je devais être à 100%. Beaucoup de jeux ont été compliqués à gagner, mais j'ai été consistant, un peu chanceux aussi", a-t-il commenté.

Les autres quarts-de-finaliste sont l'Italien Jannick Sinner (N.21) tombeur du Finlandais Emil Ruusuvuori 6-3, 6-2. Il affrontera le Kazakh Alexander Bublik, vainqueur de l'Américain Taylor Fritz 6-7 (5/7), 6-3, 6-4.

Le Polonais Hubert Hurkacz (N.26) a lui battu le Canadien Milos Raonic (12) 4-6, 6-3, 7-6 (7/4). Son adversaire sera soit le Grec Stefanos Tsitsipas (N.2) soit l'Itlaien Lorenzo Sonego (N.24).