Tennis: Bertens jouera la Fed Cup et les JO pour les Pays-Bas

Kiki Bertens a tranché: après plusieurs semaines d'hésitation de la N.9 mondiale, la Fédération néerlandaise de tennis a confirmé jeudi qu'elle participerait à la Fed Cup en février et aux Jeux olympiques à l'été 2020.

"J'ai pesé le pour et le contre et fait le choix de représenter les Pays-Bas lors de la Fed Cup et des Jeux olympiques" de Tokyo, a indiqué la joueuse, citée dans le communiqué de la KNLTB.

"C'est bien sûr très réjouissant que Kiki se mette à disposition" de la sélection pour la première fois depuis 2017, s'est réjoui le capitaine néerlandais Paul Haarhuis. "Cela augmente considérablement les chances de l'équipe", a-t-il encore jugé.

Les Pays-Bas affronteront le Belarus à La Haye, les 7 et 8 février, et tenteront de se qualifier pour la première finale de la nouvelle mouture de la Fed Cup, prévue du 14 au 19 avril à Budapest.

Outre Kiki Bertens, la sélection néerlandaise sera composée d'Arantxa Rus (N.93), Lesley Pattinama Kerkhove (N.166), Indy de Vroome (N.210) et Demi Schuurs (non classée en simple, N.14 en double).

La décision de Kiki Bertens conclut un feuilleton de plusieurs semaines, ouvert par un entretien accordé fin novembre par la joueuse au journal Algemeen Dagblad.

"Personnellement, ça ne me dit pas plus que ça", avait affirmé l'ex-N.4 mondiale au sujet des JO, avant de poser plusieurs conditions à une éventuelle participation.

Au début du mois de décembre, elle a notamment obtenu l'assurance de pouvoir participer à la cérémonie d'ouverture des JO, qu'elle avait manquée en 2016 à Rio de Janeiro car elle entrait en action moins de 48 heures plus tard.

Outre le tournoi de simple, elle devrait également s'aligner en double à Tokyo avec Demi Schuurs.