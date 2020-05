Tennis: clubs et pros vont se partager les 35 MEUR d'aide de la FFT

Clubs, entraîneurs ainsi que joueurs, tournois et arbitres vont se partager l'enveloppe de 35 millions d'euros levée par la Fédération française pour aider "l'écosystème du tennis" frappé par la pandémie de Covid-19, a annoncé lundi son président Bernard Giudicelli.

En raison du manque à gagner "immédiat" lié à l'impossibilité d'organiser en mai Roland-Garros, qui pèse pour près de 80% du budget 2020 de la FFT, l'instance a eu recours à un emprunt "pour financer son cycle d'exploitation", y compris ce "plan de soutien et de relance massif pour l'écosystème du tennis français et des disciplines associées", a précisé M. Giudicelli. Il n'a pas explicité le montant de l'emprunt.

L'enveloppe pour les clubs est de 21 millions d'euros, tandis que les entraîneurs recevront 5 millions. Enfin, les joueurs, tournois et arbitres se partageront 9 millions d'euros.

Au sein de ces enveloppes qui seront distribuées du 3 juin prochain au 31 août 2021, "les montants définitifs seront ajustés à la lumière des besoins qui s'exprimeront et qui seront validés chemin faisant dans l'application de ce plan", a expliqué le président de la FFT.

Il a souligné que seraient concernés 66 joueurs et 39 joueuses de tennis "classés en dehors du Top 100 mondial", 8 joueurs et 5 joueuses de padel, 4 joueurs et 4 joueuses de beach tennis ainsi que 11 joueurs et 5 joueuses de tennis fauteuil.

Pour être éligible à cette aide, il faut notamment "être professionnel en activité, numéroté au classement français, être licencié en 2020 à la Fédération, être résident fiscal français, avoir un statut d'entrepreneur indépendant reconnu et avoir demandé et bénéficié de l'aide de 1500 euros pour les travailleurs indépendants", a détaillé M. Giudicelli.

Il n'y a aucun critère concernant les clubs, tous seront éligibles. En revanche, la Fédération a proposé "des plafonds moyens par catégorie de clubs", en fonction de leur importance. "Il appartiendra ensuite aux ligues d'ajuster en fonction de leur budget ou de leur politique régionale" les sommes versées à chaque club, a précisé le président. Sur la base du volontariat, les ligues ont participé à hauteur de 4 MEUR à ce plan d'aide, a-t-il ajouté.

Une aide sera également versée aux 80 tournois internationaux organisés en France mais qui auront dû être reportés ou annulés. "L'aide de la Fédération leur permettra de passer ce cap et ils seront en mesure de pouvoir offrir à leurs partenaires une organisation pour la saison prochaine", a assuré M. Giudicelli.

Les enseignants et entraîneurs indépendants pourront prétendre à une aide à condition de ne pas avoir "pu bénéficier des dispositifs d'activité partielle", a-t-il ajouté.

Alors que le circuit professionnel de tennis est à l'arrêt depuis la mi-mars en raison de la pandémie et ne reprendra pas avant la fin juillet, en France la pratique a repris le 11 mai sous de fortes contraintes sanitaires.