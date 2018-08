L'Australien Alex de Minaur, 72e joueur mondial, a sauvé quatre balles de match dimanche pour finalement s'imposer contre le Russe Andrey Rublev (46e) 5-7, 7-6 (8/6), 6-4 et rejoindre Alexander Zverev (3e) en finale du tournoi de Washington.

L'affiche entre les deux espoirs (19 ans pour De Minaur, 21 pour Zverev) sera la plus jeune de l'histoire du circuit ATP depuis celle d'Indian Wells en 2007 entre Novak Djokovic et Rafael Nadal, alors âgés de 19 et 20 ans.