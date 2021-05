Tennis: déjà fini pour Medvedev, Nadal et Barty en contrôle à Madrid

Daniil Medvedev, décidément pas à son aise sur terre battue, a quitté le Masters 1000 de Madrid dès son deuxième match jeudi, où Rafael Nadal et Ashleigh Barty ont assuré.

Vingt-quatre heures plus tôt, Medvedev, de retour sur le circuit après avoir été testé positif au Covid-19 mi-avril, avait obtenu sa première victoire sur ocre depuis avril 2019.

Mais son parcours madrilène a pris fin dès les huitièmes de finale après deux heures et demie de combat (6-4, 6-7 (2/7), 6-1), sur un court moitié à l'ombre, moitié au soleil, face au Chilien Cristian Garin (25e), spécialiste d'une surface à laquelle le Russe n'adhère vraiment pas.

Le N.3 mondial allait-il se mettre à apprécier davantage la terre battue après sa victoire de mercredi ? "Ah non. Je dirais probablement la même chose même si je gagnais Roland-Garros", a répété Medvedev.

Son compteur de victoires en carrière sur ocre reste ainsi bloqué à onze (pour 19 défaites), à un peu plus de trois semaines de Roland-Garros (30 mai-13 juin), où il n'a jamais franchi le premier tour en quatre participations.

Un autre Russe a été stoppé en huitièmes de finale: Aslan Karatsev, révélation de la première partie de saison, a calé 6-4, 6-3 face au Kazakh Alexander Bublik (44e).

- Thiem "mieux qu'attendu" -

Rafael Nadal a lui tranquillement rallié les quarts de finale (6-3, 6-3 en 1h19) aux dépens du cogneur australien Alexei Popyrin (76e).

Depuis sa défaite en quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo, face au puncheur russe Andrey Rublev, "Rafa" est désormais sur une série de sept victoires consécutives, entamée à Barcelone, où il a remporté son premier trophée de la saison il y a une dizaine de jours.

Pour une place dans le dernier carré, l'Espagnol treize fois vainqueur de Roland-Garros affrontera l'Allemand Alexander Zverev (N.7) ou le Britannique Daniel Evans (26e), opposés dans la soirée.

Face à Popyrin, qui a beaucoup tenté mais aussi beaucoup manqué (20 coups gagnants et autant de fautes directes), Nadal a su écarter cinq des six balles de break auxquelles il a été confronté.

"Il a un service canon, il frappait sur toutes les balles, et le court était très rapide et glissant, décrit le N.2 mondial. Dans ces conditions, j'ai fait un match très correct."

"Je me sens de plus en plus en confiance à chaque match, il y a des choses que je peux mieux faire, mais je ne me plains pas de mon jeu aujourd'hui (jeudi)", poursuit-il.

Pour son tournoi de reprise après un mois et demi de recul, entre vertige ressenti après son premier sacre en Grand Chelem à l'US Open 2020 et usure mentale face aux contraintes sanitaires, Dominic Thiem (N.4) est aussi au rendez-vous des quarts de finale après avoir maîtrisé l'accrocheur Australien Alex de Minaur (24e) 7-6 (9/7), 6-4 en un peu moins de deux heures.

"Je me sens beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais" même si "sur certains points et certains rallyes, je sens encore le manque de matches", explique l'Autrichien, "plus souvent essoufflé et trop tendu sur certains coups et certaines frappes".

- Barty enchaîne -

"Il faut que je retrouve du rythme", ajoute-t-il. Ce n'est pas son prochain adversaire, le bombardier américain John Isner (39e), venu à bout 7-6 (7/4), 3-6, 7-6 (7/4) de Rublev, qui lui permettra.

Dans le tableau féminin, on connaît la première finaliste : il s'agit de Barty, tombeuse 6-4, 6-3 de l'invitée surprise espagnole Paula Badosa (62e) et plus qu'à une victoire d'un quatrième titre en 2021, en autant de finales jouées.

Depuis qu'elle voyage de nouveau sur le circuit malgré le Covid-19, la N.1 mondiale ne s'éparpille pas : elle s'est imposée successivement à Miami début avril et à Stuttgart (Allemagne) il y a une dizaine de jours. Elle a aussi été titrée à Melbourne fin janvier avant l'Open d'Australie, où elle a été éliminée en quarts.

L'année dernière, en pleine pandémie, l'Australienne avait préféré, par précaution sanitaire, rester sur son île-continent relativement épargnée quand le tennis avait repris ses droits au coeur de l'été.

En finale, elle affrontera la Bélarusse Aryna Sabalenka (7e) ou la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (41e), opposées en soirée.

Barty affiche un excellent bilan de 26 victoires pour trois défaites en 2021. Sur terre battue européenne, elle étire à seize sa série de succès d'affilée, qui court depuis son sacre à Paris en 2019.