Tennis: des milliers de Roumains acclament Simona Halep, victorieuse à Wimbledon

Plus de 30.000 personnes ont acclamé mercredi la joueuse de tennis roumaine Simona Halep, victorieuse à Wimbledon samedi face à l'Américaine Serena Williams, lors d'une cérémonie dans le plus grand stade de Bucarest (Roumanie).

"Je veux partager ce trophée avec vous, il appartient à nous tous et à notre pays", a lancé la sportive âgée de 27 ans, alors que ses fans scandaient "Simona" dans l'enceinte de l'Arène nationale.

"Réjouissons-nous et espérons que de telles soirées spéciales se reproduisent", a ajouté celle qui vient de remporter son deuxième tournoi de Grand Chelem, écrasant son adversaire américaine. "Un rêve devenu réalité", selon elle.

En 2018, cette native de Constanta, localité sur les bords de la Mer Noire, avait été sacrée à Roland-Garros.

"J'espère que ce trophée inspirera le plus grand nombre d'enfants possible à pratiquer ce sport", a-t-elle souhaité, se disant convaincue que "tout est possible si on a confiance en soi".

La joueuse a également remercié les deux anciennes gloires du tennis roumain, Ilie Nastase, "qui nous a fait aimer ce sport", et Ion Tiriac, "qui m'a donné des conseils très durs", tous les deux étant présents à ses côtés.

Simona Halep, professionnelle depuis 2008 ayant fini les deux dernières saisons en tant que N.1 mondiale, sera décorée dans les prochains jours par le président de la Roumanie, Klaus Iohannis.