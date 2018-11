Tennis: Djokovic expéditif face à Isner au Masters de Londres

Sans surprise, Novak Djokovic, assuré de finir la saison N.1 mondial, n'a pas trainé pour se défaire du bizuth John Isner en deux sets, 6-4, 6-3 lundi lors de son entrée en lice au Masters de Londres

Le Serbe, qui a remporté cinq fois l'épreuve, a parfaitement assuré son statut de favori. A l'inverse de la prestation de Roger Federer la veille, totalement hors sujet et battu par Kei Nishikori, Djokovic lui n'a jamais tremblé.

Face au géant Américain (2,08 m), gros serveur, qui dispute à 33 ans son premier tournoi des Maîtres, sa qualité de retour et sa supériorité en fond de court ont fait la différence.

Le Serbe avait laissé pourtant entrevoir une once de suspense après sa défaite en finale face au Russe Karen Khachanov une semaine plus tôt au Masters 1000 de Paris. Mais cela semble n'avoir été qu'un coup de fatigue bien naturel après ses cinq derniers mois exceptionnels qui l'ont vu engranger deux tournois du Grand Chelem (Wimbledon, US Open), deux Masters 1000 (Cincinnati, Shanghaï), une finale à Paris... Un parcours lui permettant de rafler la place de N.1 mondial à Nadal, forfait pour ce Masters. Djokovic a visiblement parfaitement récupéré de son étape parisienne.

Un break dans le premier set à 3-2 pour glaner la première manche 6-4, et deux autres dans la deuxième manche lui ont permis d'écourter cette opposition de style.

Le voila idéalement lancé dans ce Masters qui pourrait couronner un come-back exceptionnel du seul joueur de l'histoire étant parvenu à finir la saison N.1 mondial après avoir été éjecté du top 20 (en mars).

Dans l'autre match du groupe Guga Kuerten, l'Allemand Alexander Zverev, 5e mondial, a lui confirmé sa mainmise sur le Croate Marin Cilic (7e) en lui infligeant sa 5e défaite de suite. En deux sets accrochés 7-6 (7/5), 7-6 (7/1), l'Allemand a pris la mesure du Croate qui avait connu le même sort l'année dernière au Masters face au jeune joueur (21 ans).

- "Le court est difficile" -

Celui qu'on annonce depuis longtemps maintenant comme le futur patron du circuit après le départ du "Big Four" a pourtant eu du mal à rentrer dans le match. Inconstant, agacé en début de match, il a dû sauver deux occasions de se faire mener 4-0 dans le premier set. Mais le Croate n'a pas saisi sa chance. Un tournant. Car petit à petit, Zverev s'est mis à moins balancer, à s'accrocher, pour débreaker au moment idoine à 5-4 sur une double faute de Cilic.

Plus fébrile dans le jeu décisif, Cilic a craqué sur quelques coups, suffisamment pour s'incliner. Le mano a mano a continué dans le deuxième set. Zverev, breaké à 4-3, a de nouveau recollé juste derrière en débreakant une nouvelle fois dans la foulée. Le Croate a dû effacer une balle de match à 5-4, mais cela n'a fait que repousser l'inévitable: il s'est effondré ensuite dans le jeu décisif (7/1).

Au total, les deux joueurs ont aligné 78 fautes directes, 46 côté Cilic. Une rareté à ce niveau.

"Le court est difficile", a estimé Zverev après la rencontre pour expliquer ce volume inhabituel.

"Mais à la fin de la journée, c'était un match plutôt pas mal. Je suis content d'avoir gagné. C'est la chose la plus importante, ce tournoi est important, il est important pour tous les joueurs", a-t-il expliqué.

En quatre participations au Masters, le Croate, qui vient de subir sa cinquième défaite de suite face à l'Allemand, n'a jamais atteint les demi-finales.