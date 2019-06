Tennis: Djokovic fera l'impasse sur les tournois sur gazon avant Wimbledon

Le N.1 mondial Novak Djokovic a annoncé mercredi à Belgrade qu'il ne participerait à aucun tournoi sur gazon avant le tournoi de Wimbledon, qu'il a déjà remporté quatre fois.

"En raison de la longue saison sur terre battue, j'ai décidé cette année de renoncer (aux tournois sur gazon) et de me concentrer sur Wimbledon", a déclaré le N.1 mondial au terme d'une session d'entraînement dans sa ville.

Djokovic va toutefois jouer quelques matchs d'exhibition sur gazon avant Wimbledon, a-t-il indiqué.

"Je vais avoir besoin de temps pour m’accommoder (au gazon) et je suis heureux d'avoir la possibilité de jouer au moins deux matches d'exhibition en deux trois sets chacun qui me permettront de tester certains aspects techniques et tactiques de mon jeu", a-t-il dit.

Le tournoi de Wimbledon aura lieu cette année du 1er au 14 juillet.

Djokovic a par ailleurs salué le retour sur les courts d'un de ses grands rivaux sur gazon, Andy Murray, qui a annoncé sa participation en double au Queen's, tournoi préparatoire à Wimbledon, après son opération à la hanche en début d'année.

"C'est une excellente nouvelle, c'est un rival et ami de longue date que je connais et avec lequel j'ai grandi jusqu'à l'age de douze ans. Nous avons disputé notre premier match à l'age de 11, 12 ans, je suis donc ravi qu'il soit revenu sur les courts", a déclaré Djokovic.

"Nole" s'est entrainé mercredi en compagnie de son compatriote Viktor Troicki, ancien N.12 mondial retombé à la 193ème place au classement ATP, sur les terrains de l'académie d'une autre gloire du tennis serbe Janko Tipsarevic, ex-N.8 mondial.

Pendant ce temps, son fils, Stefan, 5 ans, échangeait quelques balles avec un copain sur le court jouxtant celui où s'exerçait son père.