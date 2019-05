Tennis: Djokovic, Nadal et Federer sans souci en 8es à Rome, Thiem éliminé

Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer ont tous les trois remporté sans problème leur premier match du jour jeudi, et devront rejouer en soirée leur 8e de finale du Masters 1000 de Rome, un cap que Dominic Thiem (N.4) n'a pas réussi à atteindre.

Djokovic (N.1 mondial) a facilement écarté le Canadien Denis Shapovalov (N.22), 6-1, 6-3, et rencontrera dans la soirée le vainqueur du match entre Philipp Kohlschreiber et Marco Cecchinato, qui l'avait battu à Roland-Garros l'an passé.

Tout aussi facilement, Nadal (N.2) a balayé le Français Jérémy Chardy 6-0, 6-1, et affrontera le Géorgien Nikoloz Basilashvili (N.18) pour une place en quarts. Federer (N.3), vainqueur du Portugais Joao (N.72) 6-4, 6-3, sera opposé au Croate Borna Coric (N.15).

Ces huitièmes se dérouleront jeudi également, un timing serré dû au retard pris dans le programme à la suite du report de tous les matches prévus mercredi à cause de la pluie, fait rare à Rome à cette période de l'année.

Content de sa victoire expéditive face au Français en un peu plus d'une heure, Nadal s'attend à un match bien plus difficile contre Basilashvili: "C'est un grand joueur, très dangereux. Ce sera dur. Il a déjà gagné deux grands matches ici. Ca va être un défi", a déclaré l'Espagnol.

Federer redoute lui aussi son adversaire en 8es: "Ce qui est intéressant, c'est que j'ai joué aujourd'hui et lui non (Coric s'est qualifié mardi en battant le Britannique Cameron Norrie 6-2, 6-2, ndlr). Est-ce un avantage? Est-ce un inconvénient? Je n'en sais rien. Borna est fort. Je crois que ça va être difficile", a déclaré le Suisse, quatre fois finaliste à Rome.

Thiem, lui, a mal digéré sa défaite (4-6, 6-4, 7-5) face à l'Espagnol Fernando Verdasco (N.38), qui sera opposé en 8es au Russe Karen Khachanov (N.13). L'Autrichien a mis en cause les organisateurs du tournoi, contraints d'annuler tous les matches mercredi.

"Je n'apprécie vraiment pas la manière dont nous les joueurs sommes traités à ce tournoi, car ce qui s'est passé hier est à mon avis inacceptable", a fulminé Thiem.

"Ils savaient qu'aucune balle de tennis n'allait être jouée et ils nous ont retenus jusqu'à 19h30", a protesté l'Autrichien. Des joueurs de tennis ont ensuite été bloqués dans la soirée en raison d'affrontements de rue entre supporters de football avant la finale de la Coupe d'Italie au stade olympique non loin des courts de tennis, a ajouté Thiem.

"Le retour jusqu'à l'hôtel a pris une heure et demie. Quand on sait qu'il va pleuvoir toute la journée, on laisse les joueurs partir vers deux ou trois heures de l'après-midi quand il n'y a pas de circulation et qu'il n'y a pas de gens qui se battent dans la rue", a encore lâché l'Autrichien.