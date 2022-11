Tennis: entrée maîtrisée pour Djokovic à Paris

Novak Djokovic, champion sortant, a réussi une entrée maîtrisée face au serveur-volleyeur américain Maxime Cressy (34e), écarté 7-6 (7/1), 6-4, au deuxième tour du Masters 1000 de Paris mardi.

En huitièmes de finale, Djokovic affrontera soit le Russe Karen Khachanov, soit le Suisse Marc-Andrea Hüsler, opposés en soirée.

Privé de tournée américaine estivale par sa décision de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19, et ainsi de compétition pendant plus de deux mois après son titre à Wimbledon en juillet, le Serbe de 35 ans est sur une série de dix matches gagnés consécutivement depuis qu'il a repris le chemin du circuit fin septembre. Il s'est imposé successivement à Tel Aviv et Astana avant de venir à Paris.

Contre Cressy, redoutable serveur (15 aces pour 10 doubles fautes), Djokovic a réalisé le seul break de la partie à 4-4 dans le second set. Il a ensuite conclu sur son service après 1h42 min de jeu.

Lui n'a eu à faire face à aucune balle de break.

"Dire qu'il sert fort, c'est peu dire. Je dois dire que je n'avais encore jamais affronté dans ma carrière un joueur avec une telle seconde balle de service. Il m'était plus facile de retourner sa première balle que sa seconde", décrit "Djoko".

"Mais c'est beau de voir un joueur qui fait service-volée, ça fait un peu flash-back dans les années 80", ajoute-t-il.

L'ex-N.1 mondial actuellement 7e, qualifié pour le Masters de fin d'année (13-20 novembre à Turin) au titre de son sacre à Wimbledon, est en quête d'un septième trophée dans la salle de l'est parisien.