Tennis: Federer dix fois roi de Bâle, décidera lundi pour Bercy

De ramasseur de balles à décuple vainqueur : Roger Federer a été sacré pour la dixième fois à Bâle, le tournoi de sa ville natale, en étouffant le jeune Australien Alex De Minaur (28e) en deux sets 6-2, 6-2 dimanche.

Participera-t-il dans la foulée au Masters 1000 de Paris-Bercy ? Suspense.

"J'ai une réunion avec mon équipe programmée lundi pour discuter non seulement de Paris, mais de la saison prochaine. J'imagine que d'ici demain (lundi) je saurai si je vais à Paris ou non", a-t-il déclaré en conférence de presse.

S'il se sent "bien physiquement", Federer "ne sait pas" si jouer la semaine prochaine est une bonne idée.

En attendant, à 38 ans, le Suisse aux vingt couronnes record en Grand Chelem s'est offert un 103e trophée, son quatrième de la saison après Dubaï, Miami et Halle, et n'est plus qu'à six unités du record de titres détenu par l'Américain Jimmy Connors (109), qui paraît de moins en moins inatteignable.

"Quel moment pour moi de remporter mon dixième titre ici, je n'arrive pas à y croire. Jamais je n'aurais même imaginé en remporter un, c'est extraordinaire", a lâché Federer, rattrapé par l'émotion et qui a laissé couler quelques larmes, sous les yeux de sa famille - femme, enfants et parents - réunie en tribunes.

- "J'espérais que Roger en aurait marre..."

Le maestro suisse reste désormais sur une série de 24 matches remportés consécutivement dans sa ville natale. Il ne s'y est plus incliné depuis cinq ans, quand Juan Martin Del Potro lui avait résisté en finale, en 2013.

Bâle est le deuxième tournoi où il atteint la barre symbolique des dix titres, après Halle, sur gazon. C'était la quinzième fois qu'il y ralliait la finale en dix-neuf participations.

Dimanche, Federer n'a laissé aucune chance à De Minaur, breaké à deux reprises dans chaque set et qui ne s'est lui procuré aucune occasion de s'emparer de son service.

"J'espérais que Roger en aurait marre de gagner ici et qu'il laisserait une chance à quelqu'un d'autre, mais ça ne n'est pas passé comme ça...", a plaisanté l'Australien, dominé en à peine plus d'une heure.

Au total, Federer, qui a bénéficié du forfait de Stan Wawrinka avant leur quart de finale, a passé à peine plus de quatre heures sur les courts bâlois et n'a laissé échapper que dix-huit jeux en quatre matches.

A Paris, le tirage au sort lui a réservé une entrée en lice face au Géorgien Nikoloz Basilashvili ou au Moldave Radu Albot. Et, surtout, une demi-finale éventuelle contre Rafael Nadal.

De Minaur, lui, sera récompensé de son parcours jusqu'en finale par une entrée dans le top 20, à vingt ans.