Tennis: Federer ou la preuve par 9 à Bâle

A Bâle, dans son jardin, le Suisse Roger Federer, 3e joueur mondial, a remporté dimanche son 9e trophée dans son tournoi-fétiche pour sa 14e finale approchant du même coup la barre mythique des 100 succès sur le circuit (99).

Sa victime du jour, le Roumain Marius Copil, obscur 93e mondial et issu des qualifications mais pourtant coupeur de têtes de deux Top Ten (Cilic, 6e, et A. Zverev, 5e) cette semaine, n'a résisté qu'un set où il a cédé dans le tie-break 7-6 (7/5) avant de s'incliner 6-4 dans le second set.

A 37 ans, vingt ans après sa première participation (battu au 1er tour par Andre Agassi), "Rodger", le tenant du titre de "son" tournoi, a remporté son 4e succès de l'année sur le circuit après l'Open d'Australie, Stuttgart et Rotterdam.

