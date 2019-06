Tennis: Federer reconnaît que les jeunes ont du mal à émerger

"Aussi longtemps que moi, Rafa et Novak seront là, il ne sera pas facile pour un jeune joueur d'émerger et de dominer". Roger Federer reconnaît que lui-même, Nadal et Djokovic ne laissent pas beaucoup d'espace à la jeune génération.

A 37 ans, le Suisse est toujours numéro trois mondial, derrière Djokovic et Nadal, et vient de remporter dimanche pour la dixième fois le tournoi ATP-500 de Halle.

"Peut-être que ce serait bien pour notre sport" que des jeunes le dominent, "je ne sais pas, les gens ont l'air d'aimer ça comme ça", a-t-il dit après sa victoire en Allemagne.

Selon lui, on ne donne pas assez d'écho aux succès de jeunes joueurs comme Stefanos Tsitsipas, Borna Coric ou Karen Khachanov hors des tournois du Grand Chelem. "J'ai l'impression qu'on se focalise trop sur les Grands Chelems de nos jours, ce qui est injuste".

Coric, 22 ans, avait battu Federer l'an dernier en finale de Halle, Khachanov, 23 ans, est entré dans le top-10 cette saison après avoir battu Djokovic en finale de Paris Bercy en novembre.

"De mon temps, a ajouté l'homme aux 20 victoires en Grand Chelem, gagner votre premier Masters 1000 ou entrer dans le top 10 était un grès grand succès".