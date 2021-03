Tennis: Ferro en demie à Lyon, Mladenovic cale

Fiona Ferro, qui a mis fin à la belle aventure de la jeune Clara Burel, sera l'unique représentante française dans le dernier carré du tournoi de tennis de Lyon, dont Kristina Mladenovic a été éliminée en quarts vendredi.

Ferro, 46e joueuse mondiale et tête de série N.2, s'est imposée en trois manches 2-6, 6-1, 6-3 face à Burel, 19 ans.

La championne du monde juniors 2018 et 218e mondiale, bénéficiaire d'une invitation, avait pourtant bien débuté en remportant le premier set mais Fiona Ferro, N.1 française, a réussi à maîtriser l'échange face à une adversaire un peu diminuée par une blessure à l'épaule droite.

"Au premier set, j'ai laissé trop de place aux émotions", a réagi Ferro.

"Je jouais un peu faux mais quand je me suis calmée, j'ai pris plus mon temps et joué plus juste. Ce n'est jamais facile d'affronter une autre Française, d'autant qu'on se connaît bien avec Clara et je n'avais pas envie de perdre contre elle. C'était mieux dans les deuxième et troisième set", a-t-elle ajouté.

Fiona Ferro, qui entrera dans le Top 40 pour la première fois la semaine prochaine, affrontera samedi la Suissesse Viktorija Golubic (N.129), issue des qualifications. Celle qui avait éliminé Caroline Garcia jeudi a battu la Belge Greet Minnen (N.113) 6-3, 7-6 (7/0) et disputera sa première demi-finale sur le circuit WTA.

De son côté, Kristina Mladenovic a calé en quarts face à l'Espagnole Paula Badosa, tête de série (N.73) en trois manches 7-5, 6-7 (5), 6-2.

- "Grosse intensité" -

Tête de série N.4, Mladenovic (N.53) et Badosa ont livré un match très disputé de bout en bout.

Menée 3-1 dans la première manche, la Française a réussi à prendre le dessus à 4-3 pour finalement perdre finalement 7-5.

Dans le deuxième set, Kristina Mladenovic, N.3 française, menait encore 4-2 avant de se faire reprendre. Elle a ensuite sauvé trois balles de match à 5-6 pour Badosa avant de s'imposer au jeu décisif 7-6 (7/5) puis de prendre l'avantage au début de la dernière manche (2-0). Après avoir bien résisté, Badosa a enchaîné six jeux consécutifs pour enlever la qualification dans le dernier carré.

"Il y a eu un très bon niveau de tennis aujourd'hui. A 0-2 dans le dernier set, j'ai réussi à rejouer mon meilleur jeu face à une adversaire qui a également très bien joué", s'est réjouit l'Espagnole qui disputera sa première demi-finale sur le circuit WTA.

"Le niveau était assez relevé avec une grosse intensité des deux côtés. Nous avons eu toutes les deux des occasions mais je n'ai pas su les saisir et notamment une balle de break non convertie qui aurait pu me permettre de mener 3-0 dans le dernier set. Cela aurait changé la donne", a commenté Mladenovic.

Badosa, tête de série N.7, fera face samedi en demi-finale à la jeune (18 ans) Danoise Clara Tauson (N.139), elle aussi issue des qualifications et victorieuse de l'Italienne Camila Giorgi (N.81) 6-3, 6-1.