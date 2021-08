Tennis: fin de 2 ans de disette pour Isner, vainqueur pour la 6e fois à Atlanta

John Isner a mis fin à deux années sans titre sur le circuit ATP, en s'imposant dimanche en finale de son tournoi fétiche à Atlanta (dur), qu'il remporte pour la sixième fois.

Le géant de 2,08 m, âgé de 36 ans, s'est appuyé sur son arme fatale, le service (21 aces), pour dominer son jeune compatriote de 19 ans, Brandon Nakashima 7-6 (10/8), 7-5.

Isner a gagné cinq places au classement ATP pour remonter au 30e rang mondial, grâce à ce premier succès sur le circuit depuis sa victoire en finale sur le gazon de Newport en juillet 2019.

C'est le 16e titre de sa carrière, le 6e à Atlanta où il s'était déjà imposé en 2013, 2014, 2015, 2017 et 2018. Parmi les joueurs en activité, seuls les intouchables Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, tous trois détenteurs de 20 titres du Grand Chelem, ont également réussi à remporter un tournoi au moins six fois.

"Je n'arrive pas à croire que j'ai gagné ce tournoi six fois. On verra si je peux le gagner une septième fois l'an prochain", a déclaré Isner, qui n'avait plus joué de finale depuis son succès à Newport.

"C'était génial d'être de retour ici pour jouer un dimanche à nouveau (...) Ca va me donner beaucoup de confiance, c'est sûr", a-t-il ajouté.

Nakashima, lui, disputait sa seconde finale sur le circuit ATP, la deuxième en deux semaines, après celle perdue contre le Britannique Cameron Norrie à Los Cabos, au Mexique, le samedi précédent.

Ces deux belles semaines lui permettent de faire un bond de 26 places au classement et d'entrer pour la première fois dans les 100 premiers mondiaux (89e).