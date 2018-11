Tennis: Garcia éliminée du Masters bis malgré sa victoire contre Sabalenka

La Française Caroline Garcia, 18e mondiale, a battu vendredi la Biélorusse Aryna Sabalenka (12e) en deux sets, 6-4, 6-4, dans le groupe C du Masters bis WTA de Zhuhai, mais est éliminée au nombre de jeux perdus.

Garcia avait mal débuté son tournoi en s'inclinant jeudi contre l'Australienne Ashleigh Barty 6-3, 6-4.

La Française devait s'imposer et concéder moins de sept jeux à Sabalenka pour espérer valider son ticket pour le dernier carré.

Dans l'autre match du groupe C, Sabalenka avait battu mardi Barty 6-4, 6-4. Les trois joueuses du groupe C terminent donc avec une victoire et une défaite chacune. Mais c'est Barty qui est qualifiée, au pourcentage de jeux gagnés et perdus.

./bds/ole/dep