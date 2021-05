Tennis: Gasquet éliminé à Lyon, Tsitsipas en demi-finale

Richard Gasquet, 52e joueur mondial, s'est incliné vendredi en quarts de finale du tournoi de tennis ATP de Lyon face au Russe Karen Khachanov (N.27), tête de série N.8 d'une épreuve dont le Grec Stefanos Tsitsipas, facilement qualifié pour les demi-finales reste plus que jamais le grand favori.

Gasquet a perdu en deux manches 6-1 7-6 (7/3) en 1 heure 25 minutes et peut nourrir le regret d'avoir manqué une balle de deuxième set à 4-5 dans lequel il a été, avec plus de prises de risque, plus présent que dans le premier au cours duquel il été balayé, incapable de suivre l'intensité mise par son adversaire.

"Au début, Khachanov a très bien joué alors qu'au deuxième set, je manque de réussite et notamment sur cette balle de set. C'était un meilleur match dans la seconde manche mais au début, il frappait très fort", a réagi Richard Gasquet.

"Je repars de Lyon mieux que lorsque j'y suis arrivé. J'ai joué un bon tournoi avec de bons matches et cela faisait longtemps que cela ne m'était pas arrivé", s'est réjoui le N.5 français, âgé de 34 ans.

Gasquet s'est notamment offert jeudi sa première victoire face à un Top 10 depuis 2019, en battant l'Argentin Diego Scwhartzman (10e), demi-finaliste du dernier Roland Garros, dont la prochaine édition débute dans neuf jours.

"Je suis déjà très content de mon niveau et je vais essayer d'être le plus fort possible pour Roland-Garros. Il n'y a qu'en disputant des matches tels que celui-ci que je vais hausser mon niveau de jeu", a-t-il encore dit.

Khachanov, qui disputera sa première demi-finale sur terre battue, affrontera samedi le vainqueur du match entre le Français Arthur Rinderknech, 125e mondial et repêché des qualifications et le Britannique Cameron Norrie (N.49), victorieux jeudi de Dominic Thiem, tête de série N.1.

Cette rencontre a été interrompue par la pluie alors que le score était de 1-0 au 3e set en faveur de Norrie vainqueur du premier 6-3 avant de perdre le deuxième 6-3 également.

Les deux joueurs se retrouveront samedi avant que ne débutent les demi-finales.

Ainsi, le tableau semble totalement dégagé pour Stefanos Tsitsipas.

Le 5e joueur mondial, en grande forme, a facilement disposé du Japonais Yoshihito Nishioka (N.60) 6-3, 6-4 en 1 heure 06 minutes.

Il affrontera samedi en demi-finale, l'espoir italien Lorenzo Musetti (19 ans), 83e joueur mondial qui a battu le Slovène Aljaz Bedene (N.55) 6-3, 7-6 (7/2).