Tennis: Gilles Simon et Ugo Humbert sauvent l'honneur français à Anvers

Gilles Simon et Ugo Humbert ont redoré le bilan français au tournoi ATP 250 d'Anvers en se qualifiant pour le 2e tour, mardi, où Grégoire Barrère et Richard Gasquet ont été éliminés dès leur entrée en lice.

Face au Belge Steve Darcis, qui disputait à Anvers son dernier tournoi sur le sol belge, Simon, N.47 mondial, a été expéditif: 6-1, 6-2 en un peu plus d'une heure.

Le Niçois a ainsi gagné son ticket pour un duel... franco-français au 2e tour, contre Jo-Wilfried Tsonga, qualifié lundi grâce à sa victoire 6-3, 6-4 contre l'Italien Lorenzo Sonego.

Mardi soir, Ugo Humbert (70e) a logiquement battu le Slovaque Jozef Kovalik, 176e, 6-4, 7-5, mais devra réussir un exploit au prochain tour face au "héros local" David Goffin, 14e joueur mondial et déjà vainqueur de quatre tournois dans sa carrière.

Plus tôt dans la journée, Grégoire Barrère et Richard Gasquet ont dû rendre les armes, contre respectivement l'Allemand Jan-Lennard Struff (N.41), 6-2, 6-1, et le Sud-Coréen Kwon Soon-woo (N.88), 1-6, 6-3, 6-4.