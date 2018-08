Tennis: Halep et Stephens font respecter la hiérarchie

La numéro un mondiale Simona Halep a fait parler son expérience pour se défaire de Caroline Garcia vendredi, en quart de finale du tournoi Premier de Montréal, tandis que Sloane Stephens a infligé une correction à Anastasija Sevastova.

Halep, qui jouait son troisième match en 48h, s’est appliquée pour venir à bout de Garcia, 6e mondiale, en deux sets (7-5, 6-1) et 90 minutes.

Après un premier set accroché, Garcia a perdu pied dans la deuxième manche face à la vitesse et la puissance de la Roumaine, qui a réussi 19 coups gagnants pour seulement 12 fautes directes.

"Le premier set a été très dur. C'était une grosse bagarre des deux côtés", a expliqué Garcia, éliminée pour la deuxième année consécutive par Halep au Canada à ce stade de la compétition.

"J'ai eu une occasion de faire la différence mais je n'ai pas bien joué les points importants, je lui ai trop donné."

"Le premier jeu du deuxième set a été accroché, mais après ça, j'ai lâché", a poursuivi la Française.

"J'ai commencé à faire des fautes, je me suis précipitée, et elle en a profité. Mais jusqu'à 3-1 ou 4-1 je sentais que j'étais encore dans le match. Sur beaucoup d'échanges je dominais, et j'aurais pu conclure en frappant plus fort, mais je ne l'ai pas fait. Je jouais bien, mais je ne finissais pas les points."

Halep affrontera en demi-finale l'Australienne Ashleigh Barty, 16e mondiale, qui a écarté la Néerlandaise Kiki Bertens (6-3, 6-1) plus tôt dans la journée.

Sloane Stephens, qui défendra son titre à l'US Open à la fin du mois, n’a pas souffert pour dominer la Bélarusse Anastasija Sevastova 6-2, 6-2.

L’Américaine a réussi 18 coups gagnants et a passé 75% de premières balles, tout en convertissant 5 balles de break sur 9.

"Je joue bien, c’est une bonne façon de débuter l’US Open Series", s’est réjoui Stephens, 25 ans.

"Je suis heureuse d’être de retour en Amérique du Nord et de jouer sur des courts en dur. J’espère avoir d’autres bons résultats."

"J’ai vécu des moments difficiles avec de grosses baisses de concentration, mais je me suis bien remise. Je suis heureuse de bien jouer et de m’améliorer pendant le tournoi. Chaque année quand je reviens ici, j’espère être à mon meilleur niveau."

Stephens tentera d’accéder à la finale face à l’Ukrainienne Elina Svitolina, tenante du titre au Canada, qui s'est qualifiée dans la nuit en battant la Belge Elise Mertens 7-5, 6-3.