Tennis: Karatsev élimine Khachanov et rejoint Cilic en finale à Moscou

Le Russe Aslan Karatsev s'est qualifié samedi pour la finale du tournoi ATP 250 de Moscou à l'issue d'un âpre duel contre son compatriote Karen Khachanov (6-7, 6-1) et affrontera à domicile dimanche le Croate Marin Cilic.

Les deux cogneurs russes ont fait parler leur puissance d'entrée de match, se breakant mutuellement lors des deux premiers jeux, puis ne se lâchant plus d'une semelle jusqu'au tie-break.

Mené 3/6 lors du jeu décisif, Karatsev, 22e joueur mondial, a fait preuve d'un sang-froid et d'une pugnacité remarquables, sauvant quatre balles de set et arrachant la manche face à son compatriote vendangeur (9/7).

Frustré et se retenant de frapper le sol avec sa raquette, Khachanov, 31e mondial et âgé de 25 ans, a multiplié les fautes dans le deuxième set et concédé trois jeux de suite, accumulant un retard qui allait s'avérer trop important.

Avec cette victoire, Karatsev, âgé de 28 ans, a l'occasion de remporter le deuxième tournoi de sa saison, après Dubaï, et confirmer ainsi son ascension qui l'a notamment vu atteindre cette année le dernier carré de l'Open d'Australie.

Sur ses terres, il affrontera dimanche le 41e mondial Marin Cilic, tombeur plus tôt samedi de Ricardas Berankis, 108e mondial, 6-3, 6-4.

Le géant croate (1,98 m) a soumis le courageux Lituanien à un bombardement féroce, multipliant les services dépassant les 200 km/h (10 aces) et profitant de la surface dure qui favorise les balles rapides.

Cilic, qui a déjà remporté le tournoi de Moscou à deux reprises en 2014 et 2015, jouera donc pour un troisième titre russe.