Tennis: Kerber chute face à Cornet, Sharapova continue de briller, à Montréal

Angélique Kerber, 4e mondiale, s'est inclinée devant Alizé Cornet, tandis que Maria Sharapova a poursuivi son parcours sans faute, mercredi au 2e tour du tournoi Premier de Montréal.

Cornet, 28 ans, s’est montrée agressive et audacieuse pour surprendre en deux sets (6-4, 6-1) Kerber, récemment titrée sur le gazon de Wimbledon.

"Ce n’est qu’un match, mais je sais que je dois en tirer des enseignements", a réagi l'Allemande.

"J’ai pris quelques semaines de repos après Wimbledon et je savais qu’il me faudrait de nombreux matchs pour me réhabituer aux courts en ciment".

"Le plan n’était évidemment pas de jouer un seul match, mais en fin de compte, c’est le tennis. À chaque tournoi, on part de zéro. Je vais maintenant tout faire pour me préparer au prochain tournoi".

La Russe Maria Sharapova, qui tente de remonter en haut de la hiérarchie mondiale, a pour sa part remporté une victoire convaincante face à la tête de série numéro 12 Daria Kasatkina, balayée 6-0, 6-2.

Écartée des courts de début 2016 à mi-2017 après un contrôle positif à un test antidopage, l’ancienne numéro un mondiale n’a eu besoin que d’1h12 pour venir à bout de sa compatriote.

"J’ai connu tous les types de matchs dans ma carrière", a confié Sharapova, aujourd’hui 22e mondiale.

"Je ferai de mon mieux tant que j’aurai une chance de jouer le prochain match".

La Russe affrontera la Française Caroline Garcia, 6e mondiale, pour une place en quart definale.

Sloane Stephens, tenante du titre à l’US Open et 3e mondiale, n’a pas fait de détails face à la Canadienne Françoise Abanda, expédiée 6-0, 6-2.

Stephens sera opposée au prochain tour à la qualifiée espagnole Carla Suarez Navarro, qui a vu son adversaire Lesia Tsurenko abandonner à 6-4, 3-2 dans le deuxième set.

L’Ukrainienne Elina Svitolina, titrée au Canada la saison dernière, a elle aussi bénéficié de l’abandon, dans le troisième set, de Mihaela Buzarnescu, blessée à la cheville, alors que Svitolina menait 6-3, 6-7 (7/5), 4-3.

Après sa victoire face à Karolina Pliskova 6-2, 6-2, la Néerlandaise Kiki Bertens a rejoint la tête de série numéro 8 Petra Kvitova, victorieuse d’Anett Kontaveit (6-3, 6-4).

Le match entre Viktoria Azarenka et Johanna Konta a été interrompu par la pluie, alors que Konta menait 6-3, 3-0

Simona Halep et Caroline Wozniacki, respectivement numéro un et deux mondiales, n'ont pas pu jouer à cause du mauvais temps. Leurs rencontres ont été reprogrammées.