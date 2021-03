Tennis: Kvitova triomphe pour la deuxième fois à Doha

La Tchèque Petra Kvitova (10e mondiale) a décroché à Doha son deuxième titre au Qatar, après celui obtenu en 2018, en écrasant en finale l'Espagnole Garbine Muguruza (16e) 6-2, 6-1 en à peine plus d'une heure.

A 30 ans, Kvitova, qui n'a jamais été N.1 mondiale bien qu'elle ait remporté deux fois Wimbledon, porte à 28 son nombre de titres décrochés sur le circuit, en 38 finales.

Kvitova disputait sa troisième finale à Doha. Elle y avait déjà triomphé en 2018 en battant déjà en finale Muguruza au bout d'une partie beaucoup plus disputée (3-6, 6-3, 6-4).

"Je me sens un petit peu à la maison ici", a déclaré la grande Tchèque (1,82 m), qui a fait la course en tête dans un premier set qu'elle a débuté sur son service, puis a aligné six jeux de suite dans le second où elle a été menée 1 jeu à 0.

Muguruza, ex-N.1 mondiale ayant comme son adversaire remporté deux tournois du Grand Chelem dans sa carrière, avait bénéficié en demi-finale du forfait de son adversaire, la Bélarusse Victoria Azarenka, blessée au dos. Malgré ce qui aurait pu constituer un avantage, elle a été totalement impuissante.

Depuis sa victoire sur Kvitova en match de poule du Masters en 2015, l'Espagnole a perdu les cinq autres matches qu'elle a disputés contre la Tchèque.

Cette défaite vient assombrir un peu son excellent début de saison: Muguruza restait en effet avant cette finale sur un huitième de finale à l'Open d'Australie où elle avait eu deux balles de match contre la future gagnante du tournoi, la Japonaise Naomi Osaka.