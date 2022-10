Tennis: Kyrgios invoque sa santé mentale pour obtenir un non-lieu dans une affaire d'agression (médias)

Le tennisman Nick Kyrgios va tenter de faire rejeter une accusation d'agression pesant contre lui en invoquant sa santé mentale, ont rapporté mardi des médias australiens.

L'avocat de Kyrgios a représenté le sportif lors d'une audience devant un tribunal de Canberra, où le joueur australien de 27 ans est accusé de voie de fait simple.

Le finaliste de Wimbledon, dont la présence n'était pas requise lors de cette audience au caractère essentiellement administratif, se trouve actuellement au Japon, où il prend part au tournoi de Tokyo.

Son avocat Michael Kukulies-Smith a demandé un report pour permettre une évaluation de la santé mentale de Nick Kyrgios, selon plusieurs médias dont le diffuseur public ABC et le Sydney Morning Herald.

M. Kukulies-Smith a déclaré que les problèmes de santé mentale de son client étaient connus et qu'il tenterait d'obtenir un non-lieu à une date ultérieure, selon les médias.

La prochaine audience est prévue le 3 février.

En début d'année, Nick Kyrgios avait affirmé avoir longuement souffert de dépression, et avoir eu des "pensées suicidaires", dans un long message sur les réseaux sociaux accompagné d'une photo de lui prise en 2019 lors de l'Open d'Australie.

"C'était moi il y a trois ans. La plupart des gens pensaient que j'allais bien sur le plan mental et que je profitais de la vie (...). c'était l'une des périodes les plus sombres", avait écrit Kyrgios.

"Si vous regardez attentivement, vous pouvez remarquer que je m'auto-mutilais le bras droit. J'avais des pensées suicidaires et j'avais littéralement du mal à sortir du lit sans parler du fait de jouer devant des millions de personnes", avait-il encore expliqué.

L'affaire d'agression qui lui vaut des poursuites judiciaires remonte elle à décembre 2021, mais le détail de l'accusation n'est toujours pas connu.

Le N.20 mondial, qui participe à Tokyo à son premier tournoi depuis sa défaite en quart de finale de l'US Open le mois dernier, a déclaré lundi qu'il s'occupait de cette affaire "depuis des mois" mais qu'il la prenait "au jour le jour".

"Il n'y a que peu de choses que je peux contrôler et je prends toutes les mesures nécessaires pour y faire face en dehors du court", a déclaré Kyrgios aux journalistes.

"Je suis ici à Tokyo et j'essaie simplement de jouer un bon tennis, de continuer sur ma lancée et de faire mon travail", a indiqué l'Australien, une des figures les plus polarisantes du circuit, qui dispute son premier match au Japon ce mardi face au Taïwanais Tseng Chun-hsin, 87e mondial.