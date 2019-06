Tennis: l'Américaine Kenin sacrée sur le gazon de Majorque

L'Américaine Sofia Kenin, 30e joueuse mondiale, a remporté dimanche le tournoi WTA de Majorque, le deuxième titre de sa carrière, sauvant trois balles de match en finale pour battre la Suissesse Belinda Bencic (N.13) en trois sets 6-7 (7/2), 7-6 (7/5) et 6-4.

Sur le gazon de Santa Ponça, aux Baléares (Espagne), Kenin a montré une belle force morale: elle était au bord du gouffre, menée 5-4 dans la deuxième manche, mais elle a tenu bon pour prendre le service de son adversaire et remporter le set.

A l'inverse, Bencic n'a jamais réussi à tenir ses nerfs, fondant en larmes lors d'une première manche crispante avant de multiplier les erreurs et les prises de bec avec l'arbitre de chaise.

Dans l'ultime manche, les deux joueuses ont été au coude-à-coude jusqu'à 4-4 et c'est Kenin qui a été la plus solide pour s'imposer en 2 heures et 42 minutes de jeu sur un ultime retour de Bencic expédié dans le filet.

C'est le deuxième titre de Kenin (20 ans) après celui conquis à Hobart, en Australie, au mois de janvier, et son premier trophée décroché sur herbe.

De bon augure pour elle à l'approche de Wimbledon (1er-14 juillet), où Bencic aura également son mot à dire après avoir battu samedi en demi-finale l'Allemande Angelique Kerber (6e mondiale), tenante du prestigieux tournoi londonien.