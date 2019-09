Tennis: l'ex-N.1 mondiale Kim Clijsters annonce son retour en 2020, à 36 ans

La Belge Kim Clijsters, ex-N.1 mondiale aujourd'hui âgée de 36 ans, va faire son retour à la compétition en 2020, plus de sept ans après avoir mis un terme à sa carrière, annonce-t-elle jeudi sur les réseaux sociaux.

Clijsters s'était retirée du circuit après l'US Open 2012, à 29 ans.

"Ces sept dernières années, j'ai été une mère à plein temps. Et j'adore ça. Mais j'ai aussi adoré être une joueuse professionnelle de tennis. Et honnêtement, ça me manque. Et si j'essayais de faire les deux ? Est-ce que je peux être une mère aimante pour mes trois enfants et la meilleure joueuse de tennis possible ? Allons-y. Revenons une fois de plus", dit-elle dans une vidéo postée sur Twitter.

Auparavant, la quadruple lauréate en Grand Chelem avait déjà interrompu une première fois sa carrière, pendant deux ans, entre début 2007 et l'été 2009, un intervalle au cours duquel elle avait donné naissance à son premier enfant.

Clijsters envisage un retour sur le circuit début 2020, avec un planning allégé et "flexible", "mais si je sens en décembre que je suis encore loin de là où je veux être, alors je n'irai pas à tout prix", souligne-t-elle dans une interview publiée par la WTA.

"J'ai encore trois mois et demi devant moi, je pense que je peux faire beaucoup de progrès dans ces prochaines semaines et j'ai hâte de voir où ça va me mener", poursuit-elle.

Clijsters compte 41 titres à son palmarès, dont quatre en Grand Chelem : trois US Open (2005, 2009 et 2010) et un Open d'Australie (2011).

En remportant l'US Open 2009 - alors son troisième tournoi seulement après son retour de maternité, comme invitée - la Flamande est devenue la première joueuse couronnée en Grand Chelem après avoir eu un enfant depuis l'Australienne Evonne Goolagong en 1980.

Passée professionnelle en 1997, la joueuse belge est devenue N.1 mondiale pour la première fois en 2003. Au total, elle a passé vingt semaines sur le trône du tennis mondial.

Clijsters est la mère de trois enfants, Jada (11 ans), Jack (5 ans) et Blake (2 ans).