Tennis: l'ouragan Bencic emporte tout sur son passage à Dubaï

Belinda Bencic, 45e joueuse mondiale seulement, a déjà fait chuter trois têtes couronnées à Dubaï, dont Elina Svitolina, 6e mondiale et double tenante du trophée, sa dernière victime, vendredi, usée et épuisée par trois sets de combat après avoir eu plusieurs balles de match en demi-finale.

"Je pense que j'étais absente à 3-5. Je jouais de la même manière, même s'il y a des balles de match. J'étais restée concentrée, je ne sais pas comment", a expliqué la Suissesse après avoir battu Svitolina 6-2, 3-6, 7-6 (7/3).

L'Ukrainienne, invaincue depuis 12 matches à Dubaï, menait pourtant 5-3 dans la dernière manche avant d'encaisser huit points d'affilée et perdre le match qu'elle contrôlait pendant un set et demi.

"J'ai eu beaucoup de chance sur la première balle de match. Je respirais à peine et continuais à jouer presque mécaniquement. J'arrêtais de penser à quoi que ce soit, et c'est l'instinct (de vaincre) qui m'a aidée à gagner", a ajouté Bencic qui fait figure non pas de favorite pour la victoire finale mais de terreur.

Jeudi, elle avait sorti la Roumaine Simona Halep, N.2 mondiale, en trois sets également, 24 heures après avoir fait mordre la poussière à Aryna Sabalenka, N.9, en sauvant au passage six balles de match...

Samedi, Bencic passera un test important depuis son retour de blessures (au dos et aux poignets). Car, Petra Kvitova, finaliste du dernier Open d'Australie, l'attend en finale.

Non seulement la Tchèque, 4e joueuse mondiale, a battu Bencic lors de leurs trois dernières confrontations (au 3e tour de l'Open d'Australie en janvier pour la plus récente) mais elle est aussi en grande forme. Et sait se battre comme l'illustre son match marathon pour éliminer la Taïwanaise Su-Wei Hsieh (N.31) 3-6, 6-2, 6-4.