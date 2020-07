Tennis: la capitaine allemande de Fed Cup émet des doutes sur la tenue de l'US Open

Barbara Rittner, la capitaine de l'équipe allemande de Fed Cup, a émis jeudi de sérieux doutes sur la tenue de l'US Open, qui doit s'ouvrir fin août alors que la pandémie de Covid-19 fait rage aux États-unis.

"Je pense réaliste que la saison dames (WTA) débute en Europe tel que cela est prévu début août", a déclaré l'ancienne 24e joueuse mondiale au Berliner Morgenpost, "mais au vu du grand nombre d'infections à travers les États-Unis je ne vois pas comment l'US Open pourra être organisé fin août, notamment en raison des restrictions de voyage".

"Si j'étais joueuse je ne voyagerais pas là-bas", a ajouté la directrice du tournoi exhibition de Berlin, qui se déroule actuellement.

Les États-Unis sont le pays le plus touché au monde par la pandémie de Covid-19 avec plus de 137.000 décès et près de 3,5 millions de cas confirmés. Mercredi, un nouveau record de contaminations sur 24 heures a été enregistré, avec plus de 67.000 cas recensés.

Par comparaison, l'Allemagne ne compte que 200.260 cas et 9.078 décès.

Le circuit WTA doit reprendre le 3 août à Palerme (Italie), suivi d'un tournoi à Prague et à New York, avant l'ouverture de l'US open le 31 août. Le circuit ATP doit, lui, reprendre mi-août avec un tournoi à Washington qui précèdera l'US Open.

Au Bett1 Aces de Berlin, les règles d'hygiène sont scrupuleusement respectées: la température des spectateurs est prise à leur arrivée, ils doivent ensuite passer au travers d'une machine aspergeant du désinfectant.

L'Autrichien Dominic Thiem, numéro 3 mondial et favori du tournoi de Berlin après sa victoire contre l'Italien Matteo Berrettini 6-7, 6-4, 10-8 mercredi, a estimé que l'US Open était "sur un terrain instable".

Interrogé, Berrettini, 8e mondial, a quant à lui affirmé que "si ce n'est pas raisonnable pour moi et mon équipe nous n'irons pas. Mais il reste encore du temps".