Tennis: la légende Roger Federer annonce sa retraite

Vingt titres du Grand Chelem et une empreinte indélébile dans l'histoire du tennis: à 41 ans, la légende suisse Roger Federer a annoncé jeudi sa retraite au terme de la Laver Cup, compétition dont il est l'inspirateur et qui se déroulera du 23 au 25 septembre.

Moins d'un mois après Serena Williams, un autre monument du jeu tire sa révérence, au moment même où s'avance une nouvelle génération incarnée par l'Espagnol Carlos Alcaraz, sacré à l'US Open et N.1 mondial à seulement 19 ans.

"La Laver Cup la semaine prochaine à Londres sera mon dernier évènement ATP", a publié sur les réseaux sociaux le champion suisse, qui a subi l'été dernier une troisième opération du genou droit en un an et demi et bataillait depuis pour revenir.

"Je jouerai encore au tennis à l'avenir, bien sûr, mais ce ne sera plus lors des tournois du Grand Chelem ou sur le circuit", a complété Federer, vainqueur de 103 trophées dans sa carrière, mais qui n'a disputé que six matches en 2020 et treize en 2021.

Le Bâlois n'a plus rejoué en compétition depuis son élimination en quart de finale de Wimbledon 2021, et laissait depuis plusieurs mois filtrer ses doutes sur ses chances de revenir sur les courts.

- "Une décision douce-amère" -

Outre la Laver Cup, qui sera donc son ultime apparition sur le circuit, l'ancien N.1 mondial était annoncé dans sa ville natale du 24 au 20 octobre prochain, et espérait mi-juin pousser jusqu'en 2023 auprès du quotidien suisse Tagesanzeiger.

Mais s'il a "travaillé dur" pour se reconstruire physiquement, son corps lui a envoyé "un message clair", explique-t-il: "j'ai 41 ans. J'ai joué plus de 1500 matches en 24 ans. Le tennis m'a traité avec plus de générosité que je ne l'aurais jamais rêvé, et je dois reconnaître quand il est temps d'arrêter".

"C'est une décision douce-amère parce que tout ce que le circuit m'a apporté va me manquer. Mais, en même temps, il y a tellement de choses à fêter", a souligné l'ancien recordman des titres en Grand Chelem, dépassé depuis par Rafael Nadal (22) puis Novak Djokovic (21).

Roger Federer, qui compte notamment à son palmarès huit trophées à Wimbledon, se considère comme "l'une personnes les plus chanceuses sur Terre" dans son message d'abord diffusé sur Instagram.

"On m'a doté d'un don pour jouer au tennis et je l'ai élevé à un niveau que je n'aurais jamais pu imaginer et pendant bien plus longtemps que je ne le pensais possible", a-t-il expliqué.