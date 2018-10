Tennis: la N.1 mondiale Simona Halep forfait pour le Masters de Singapour

La numéro 1 mondiale Simona Halep a déclaré forfait jeudi pour le Masters de Singapour qui réunira les huit meilleures joueuses de la saison du 21 au 28 octobre, en raison d'une hernie discale.

"La décision a été dure à prendre", déclare Halep sur le site de la WTA. "C'est toujours difficile de déclarer forfait pour un grand tournoi. Je pense même que c'est la première fois que je le fais. Donc c'était une décision difficile, mais c'est mieux pour ma santé."

La Néerlandaise Kiki Bertens, 10e mondiale, remplace Halep, qui avait déjà été contrainte de déclarer forfait cette semaine pour le tournoi de Moscou.

La Roumaine s'est blessée lors d'un entraînement fin septembre à Wuhan, en Chine, où elle a perdu au 2e tour contre la Slovaque Dominika Cibulkova.

Elle avait ensuite abandonné la semaine suivante au 1er tour du tournoi de Pékin.

Halep a décroché cette année le premier titre du Grand Chelem de sa carrière à Roland-Garros. Elle s'est aussi imposée à Montréal et Shenzhen et a atteint la finale de l'Open d'Australie, et des tournois de Rome et Cincinnati.

La Roumaine, qui a passé la quasi-totalité de l'année au sommet du classement WTA, est sûre de terminer au premier rang mondial pour la deuxième année consécutive. Elle totalise en effet 7421 points au classement WTA et ne peut être rejointe ni par sa dauphine la Danoise Caroline Wozniacki, qui compte près de 1000 points de retard (6461), ni par l'Allemande Angelique Kerber (5400), 3e.