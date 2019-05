Tennis: la pluie à Rome renvoie Federer, Nadal et Djokovic à jeudi

Pas de Federer, Nadal ni Djokovic mercredi à Rome: la pluie qui tombe sans interruption depuis la milieu de la matinée à Rome a poussé les organisateurs à annuler l'intégralité des matches de la journée, ont-ils annoncé dans la soirée.

Les matches prévus mercredi devaient normalement commencer à 11h00 (09h00 GMT), avec notamment la rencontre entre Roger Federer et le Portugais Joao Sousa. Rafael Nadal devait, lui, jouer contre le Français Jérémy Chardy plus tard dans la journée, tandis que Novak Djokovic, N.1 mondial et récent vainqueur du Masters 1000 de Madrid, était planifié en soirée contre le Canadien Denis Shapovalov.

Mais il n'a pas cessé de pleuvoir depuis 9h30 environ à Rome, où il fait par ailleurs inhabituellement froid pour la saison. Les organisateurs, après avoir annulé d'abord la session de jour, espérant pouvoir maintenir quelques matches en soirée --dont celui de Djokovic--, se sont résolus peu après 20h00 (18h00 GMT) locales à clore la journée sans une seule minute de disputée sur les courts du Foro Italico.

Le "Big Three", avec Federer en principale star, sera donc en scène jeudi, à partir de 10h00 locales (8h00 GMT), a précisé l'organisation dans la soirée.

Le Suisse aux 20 victoires en Grand Chelem n'a plus joué sur les courts du Foro Italico depuis 2016 et sa présence, annoncée seulement samedi, a provoqué un immense enthousiasme à Rome.

Les organisateurs du tournoi en avaient d'ailleurs profité pour augmenter considérablement les prix des places qui restaient en vente pour ce mercredi.