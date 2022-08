Tennis: les chevronnées Halep et Pliskova face à Pegula et Haddad Maia en demies à Toronto

En habituées du dernier carré aux WTA 1000, la Roumaine Simona Halep et la Tchèque Karolina Pliskova, deux anciennes N.1 mondiales, auront l'expérience pour elles en demi-finale à Toronto, respectivement face à l'Américaine Jessica Pegula et à la Brésilienne Beatriz Haddad Maia.

Simona Halep, deux fois lauréate de l'Open du Canada en 2016 et 2018 lors d'éditions jouées à Montréal, a pris le meilleur sur la jeune Américaine de 18 ans, Coco Gauff.

La Roumaine (15e mondiale), qui fut finaliste en 2015 à Toronto, s'est imposée 6-4, 7-6 (7/2) aux dépens d'une adversaire sur laquelle elle avait l'avantage psychologique avant cette quatrième confrontation, puisqu'elle avait remporté les trois premières.

Mais plus que le mental, ce sont les jambes qui ont fait défaut à Gauff (11e), combative jusqu'au bout, bien qu'émoussée après deux précédentes victoires en six heures cumulées, contre la Kazakhe Elena Rybakina et la Bélarusse Aryna Sabalenka.

Après le gain plutôt aisé du premier set, Halep a en effet dû s'employer pour se défaire de sa rivale, finaliste du dernier Roland-Garros, qui a su débreaker à quatre reprises dans la seconde manche.

C'est finalement au jeu décisif que la demi-finaliste du dernier Wimbledon a pu finir le travail, profitant de la défaillance chronique de Gauff au service, au bout de 1h49.

- Halep "forte mentalement" -

"Je suis vraiment satisfaite de la façon dont je suis restée forte mentalement", s'est félicitée Halep. "Je me suis battue pour chaque point. C'était vraiment important parce qu'elle faisait la même chose. Ce n'est jamais facile contre elle."

La Roumaine de 30 ans, dont ce sera la 29e demi-finale d'un WTA 1000, sur la route d'un 9e sacre éventuel, rencontrera pour la première fois Jessica Pegula (7e), qui a aisément disposé 6-3, 6-3 de la Kazakhe Yulia Putintseva (46e).

L'Américaine de 28 ans, demi-finaliste de l'épreuve l'an passé, visera elle une deuxième finale en WTA 1000, après Madrid cette année, et éventuellement un deuxième titre après le tournoi de Washington en 2019.

"C'est toujours un défi d'affronter une nouvelle adversaire. Mais c'est une demi-finale. Donc c'est sûr qu'elle va jouer du bon tennis. Elle est solide. Je vais me concentrer sur moi-même et je vais juste me battre comme je le fais ici à chaque fois", a commenté Halep, ancienne N.1 mondiale.

En soirée, Karolina Pliskova (14e) a bataillé pour faire respecter la logique, aux dépens de la Chinoise Qinwen Zheng (51e), en s'imposant 4-6, 6-4, 6-4 en 2h36.

- Haddad Maia surprend encore -

La Tchèque de 30 ans, finaliste de l'Open du Canada l'an passé à Montréal et en quête d'un 17e titre sur le circuit, a trouvé les ressources pour refaire surface après la perte du premier set, face à une adversaire décomplexée, malgré ses 19 ans, apparue cette année sur le circuit et déjà lauréate d'un premier tournoi, sur la terre battue de Valence en Espagne.

Pliskova s'est tout de même fait peur quand Zheng l'a débreakée pour revenir à 5-4 dans la dernière manche, avant de finalement parvenir à en finir sur le service de la Chinoise.

Elle aura pour adversaire Beatriz Haddad Maia (24e), tombeuse plutôt inattendue 2-6, 6-3, 6-3 de la Suissesse Belinda Bencic (12e), championne olympique à Tokyo l'an passé, pour atteindre pour la première fois le dernier carré d'un WTA 1000.

"Je n'ai pas commencé le match en jouant comme je le voulais. Je manquais trop de coups dans le premier set. Mais je me suis forcée à rester positive, à rester dans le jeu... Un match de tennis peut changer très vite", a-t-elle commenté.

La Brésilienne de 26 ans, qui s'est offert le scalp de la N.1 mondiale Iga Swiatek au tour précédent, connaît une émergence tardive sur le circuit, puisqu'elle a remporté trois tournois cette année, à Saint-Malo, Birmingham et Nottingham.

"Je me sens heureuse. J'ai beaucoup travaillé, chaque jour pendant plusieurs années, pour vivre ce moment", a-t-elle conclu.