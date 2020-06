Tennis: les choses sérieuses reprennent en août

Oublié le confinement, oubliées les exhibitions de tout poil, le tennis, le vrai, va reprendre en août après 4 mois d'arrêt: les femmes dès le 3 à Palerme (Italie), les messieurs le 14 à Washington, avant d'enchaîner l'US Open (31 août) et Roland-Garros (27 septembre).

La première à manifester sa satisfaction a été la reine de Flushing Meadows Serena Williams, toujours en quête d'un 24e titre majeur qui lui permettrait d'égaler le record de Margaret Court: "J'ai vraiment hâte de revenir à New York et jouer l'US Open 2020", a-t-elle déclaré dans une vidéo diffusée par la Fédération américaine (USTA) mercredi lors de l'annonce des conditions dans lesquelles se joueraient le Grand Chelem américain.

Elle s'est d'ailleurs fait construire "dans son jardin" un court avec la même surface que ceux de Flushing Meadows pour mettre toutes les chances de son côté, a souligné la directrice du tournoi Stacey Allaster.

Femme d'affaires et maman à temps plein, la cadette des soeurs Williams (38 ans), ne devrait pas jouer les deux premiers tournois figurant au nouveau calendrier publié mercredi par la WTA et qui sont du niveau International, soit le plus faible du circuit pro féminin. En revanche, elle devrait être sur le pont à New York à partir du 21 août puisque Flushing Meadows va accueillir le tournoi délocalisé de Cincinnati (WTA Mandatory premier et ATP Masters 1000) la semaine avant l'US Open.

Avant d'en arriver là, les joueurs pourront, eux, retrouver la compétition lors de l'ATP 500 de Washington.

- Quid après Roland-Garros ? -

Pour le moment, le calendrier de reprise du circuit masculin s'arrête après Roland-Garros le 11 octobre, mais "l'ATP continue d'étudier toutes les options pour ajouter des tournois ATP 500 et 250 si les circonstances le permettent", ajoute l'instance.

Une mise à jour du calendrier est prévue à la mi-juillet "avec une éventuelle tournée asiatique avant la tournée indoor européenne" incluant le Masters de Londres qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison.

Au contraire, la WTA a publié un calendrier allant jusqu'à la fin de l'année avec le Masters programmé le 9 novembre à Shenzhen (Chine).

Mais que vaudraient des Masters avec des joueurs qui n'auront pu se départager que sur une poignée de tournois ? D'autant que les classements ATP et WTA ont été gelés en mars comme les circuits...

Les instances décideront "dans les prochaines semaines" comment relancer "le plus équitablement possible" ces classements.

Le problème de l'équité se pose d'autant plus que l'US Open ne proposera pas de qualifications, ne laissant aucune chance à des dizaines de joueurs ne faisant pas partie du haut du panier, de gagner des points et de l'argent. Une semaines après la finale américaine, Roland-Garros proposera lui des qualifications et se déroulera avec du public, a promis le président de la Fédération française (FFT) Bernard Giudicelli.

- Dédommagement -

L'USTA a précisé que les deux tournois joués à New York, ville particulièrement frappée par le coronavirus, le seraient à huis clos, ce qui engendrerait une perte de 80% de ses revenus opérationnels. Néanmoins, elle débloque une bourse de 60 millions de dollars couvrant les prize money pour les deux tournois, les hébergements ainsi qu'une compensation à hauteur de 6,6 M USD (3,3 pour les hommes et autant pour les femmes) pour les joueurs qui n'auront pas pu jouer les qualifications de l'US Open.

Cette somme est à utiliser à discrétion par l'ATP et la WTA pour dédommager directement les joueurs lésés ou organiser des tournois Challenger (2e division), a expliqué Stacey Allaster.

Si Serena Williams a confirmé sa venue, Novak Djokovic (N.1 mondial), le tenant du titre Rafael Nadal (2e) et Simona Halep (2e mondiale), notamment, ont laissé planer un doute quant à leur participation en raison des risques liés au coronavirus et de l'inconfort des conditions imposées par l'organisation. Sans compter Roger Federer qui a tiré un trait sur la saison.

Mais Djokovic (17 titres du Grand Chelem) et Nadal (19) laisseront-ils échapper si simplement une chance de se rapprocher du record de 20 titres majeurs détenu par le Suisse ?

"Il nous reste 59 jours avant le tournoi. Nous allons beaucoup discuter avec les joueurs pour leur faire comprendre notre plan. Nous aurons un plateau de stars incroyable!" a promis Allaster.