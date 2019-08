Tennis: les frères Andy et Jamie Murray s'inclinent en quarts à Washington

Les frères écossais Andy et Jamie Murray se sont inclinés 6-7 (7/3), 7-6 (8/6), 10-7 face à Michael Venus et Raven Klaasen, en quart de finale du tournoi de double de Washington, vendredi, une compétition qui a rassuré Andy sur ses chances de s'aligner en simple à l'US Open.

La paire écossaise, pour sa première association en double depuis les Jeux de Rio 2016, avait pris le dessus sur les Français Nicolas Mahut et Édouard Roger-Vasselin 6-4, 6-7 (7), 10-5 au tour précédent.

Andy Murray, qui a craint la fin de sa carrière en janvier après une opération de la hanche droite, n'a pas disputé de match en simple depuis l'Open d'Australie, il y a sept mois, et a effectué son retour en double mi-juin.

"Je me sens bien. Les entraînements se sont bien passés, sans pépin physique. Je progresse bien. Je dois juste continuer à m'entraîner pendant une dizaine de jours et on verra ce qu'il arrivera", a déclaré l’Écossais de 32 ans à un mois de l'US Open, qu'il disputera s'il se sent en condition "5 ou 6 jours avant".

L'ex-N.1 mondial, aujourd'hui 222e au classement ATP, pourrait faire son retour en simple au Master 1000 de Cincinnati le 12 août. "Si je sens que je suis prêt, je jouerai. Sinon, j'attendrai jusqu'à la fin du tournoi de New York, sans doute. Mais jusqu'ici, tout va bien", a-t-il annoncé.