Tennis: Lucas Pouille et son entraîneur se séparent

Lucas Pouille, en déliquescence depuis plusieurs mois et tombé au 32e rang mondial après avoir atteint le top 10 en début de saison, s'est séparé de son entraîneur Emmanuel Planque avec qui il travaillait depuis six ans, a indiqué jeudi l'entourage du joueur.

Le Français, présélectionné pour la finale de Coupe Davis face à la Croatie fin dans deux semaines (23-25 novembre), a connu une année noire.

Après avoir atteint son meilleur classement en mars (10e mondial) après sa victoire à Montpellier et ses deux finales de Marseille et Dubaï, il a ensuite connu une très longue traversée du désert et a glissé sans discontinuer au classement.

Le Français n'a jamais réussi à battre un joueur mieux classé que lui cette saison, et son bilan en Masters 1000, avec deux petites victoires, symbolise ses difficultés cette saison. En Grand Chelem, il n'a pas fait mieux qu'un 3e tour à l'US Open.

Les deux hommes ont mis fin "d'un commun accord" à leur collaboration selon l'entourage du joueur.