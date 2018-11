Tennis: Mahut et Herbert qualifiés pour les demi-finales du double à Londres

Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert se sont qualifiés vendredi pour leur première demi-finale au Masters de double à Londres, un résultat de bon augure à une semaine de la finale de la Coupe Davis à Lille face à la Croatie.

Les Français termine la phase de poule à la première place de leur groupe après leur victoire 6-2, 6-2 sur la paire américaine composée de Mike Bryan et Jack Sock, qui était déjà assurée de rejoindre le dernier carré.

Ils affronteront samedi les Colombiens Robert Farah et Juan Sebastián Cabal. Mike Bryan et Jack Sock affronteront eux Jamie Murray et Bruno Soares pour une place en finale.

C'est la première fois, en quatre participations au tournoi des maîtres, que le duo français parvient à se hisser en demi-finales. Une performance qui devrait ravir le capitaine Yannick Noah et sa bande, réunie en stage de préparation à Marcq-en-Baroeul (nord), bien que cela retarde d'au moins une journée l'arrivée près de Lille de la paire tricolore, qui devra effectuer la transition entre la surface dure de Londres et la terre battue intérieure de Villeneuve d'Ascq en quelques jours seulement.