Tennis: Mahut rassure après sa chute au Masters, son adversaire croate a des soupçons

Comme un parfum de Coupe Davis, à une dizaine de jours de la finale France-Croatie: Nicolas Mahut s'est voulu rassurant après sa chute au cours de sa défaite avec Pierre-Hugues Herbert pour leur entrée au Masters, quand leur adversaire croate a douté de la réalité de sa douleur, lundi à Londres.

Associé à l'Autrichien Oliver Marach, le Croate Mate Pavic s'est imposé en deux sets 6-4, 7-6 (7/3) face à la paire française, au bout d'un match marqué par la vilaine chute de Mahut au cours du premier set. A 3-4, l'Angevin de 36 ans s'est pris les pieds dans les panneaux publicitaires délimitant l'espace réservé aux juges de ligne en fond de court en voulant remettre une balle. Une fois relevé, il s'est fait bander la cheville gauche et manipuler le bas du dos, avant de reprendre la partie en boitillant une dizaine de minutes plus tard. Puis, au changement de côté suivant, à 5-4 en faveur de Marach et Pavic, il a quitté le court pendant plusieurs minutes.

"C'est douloureux, mais la bonne nouvelle, c'est que je crois qu'il n'y a rien de cassé", a rassuré Mahut.

"Il faut attendre 24 heures pour voir comment je me sens, mais je pense que mercredi, ça ira. (...) Je serai sur le court mercredi", jour de la deuxième rencontre londonienne du duo tricolore, a-t-il ajouté.

Interrogé sur la chute de Mahut en conférence de presse, Pavic, attendu comme un des deux hommes du double croate en finale de la Coupe Davis à Lille (23-25 novembre), a mis en doute l'attitude du Français.

"Il a pris deux pauses médicales. Après, à certains moments, il donnait l'impression de pouvoir à peine marcher, à d'autres il jouait normalement. Je ne sais pas à quel point il avait vraiment mal", s'est-il questionné.

"Peut-être qu'à certains moments, il jouait à celui qui a mal plus qu'il n'avait vraiment mal", a ensuite lancé Pavic.

"Ils ont joué normalement. A la fin du match, ils ont débreaké. Il allait bien. (...) J'ai eu le sentiment qu'ils allaient parfaitement bien", a insisté le Croate.

"Je n'ai pas de commentaire à faire sur mon adversaire", lui a répondu Mahut.

Dans la seconde manche, menés d'un break (4-2), les deux Français ont retardé l'échéance mais ont fini par craquer au jeu décisif.

Mahut et Herbert (27 ans) disputent leur quatrième Masters d'affilée. Ils ne se sont encore jamais extirpés des poules. C'est la première fois qu'ils cèdent face à Marach et Pavic, qu'ils avaient privés de trophée en finale de Roland-Garros début juin.

"On n'en a pas fini. Peut-être qu'on aura une nouvelle chance de les jouer. Je l'espère", a souri Mahut, en pensant sans doute au double à venir en Coupe Davis.