Tennis: Medvedev s'offre une première finale à Indian Wells

Daniil Medvedev, 6e mondial, s'est qualifié pour la finale du Masters 1000 d'Indian Wells en battant 7-5, 7-6 (7/4) l'Américain Frances Tiafoe (16e), samedi en Californie.

Le Russe de 27 ans, invaincu depuis 19 matches, tentera de remporter un quatrième tournoi d'affilée après Rotterdam, Doha et Dubaï, dimanche, contre l'Espagnol Carlos Alcaraz (2e) ou l'Italien Jannik Sinner (13e).

Face à Tiafoe, qui disputait sa première demi-finale d'un tournoi de cette catégorie juste en-dessous des Grands Chelems, Medvedev a été extrêmement régulier et le plus souvent infranchissable. Et à force de tout renvoyer, il a souvent poussé à la faute son adversaire, particulièrement fébrile en revers.

Le Russe a pris son temps dans la première manche, breakant à 6-5, après avoir échoué sur trois premières occasions à 2-2. À ce moment-là, Tiafoe a réussi quelques coups droits décroisés et volées inspirées, célébrant ses beaux gestes, comme il fait souvent, en frottant son pouce et son index l'un contre l'autre, comme un chef saupoudre d'épices son plat.

Pas de quoi perturber Medvedev, qui n'a cédé que trois points sur ses six jeux de service dans ce set.

Le vainqueur à Flushing Meadows en 2021 s'est ensuite détaché dans le suivant, en breakant dès l'entame, grâce à un passing enroulé, qui a eu suffisamment d'effet pour mordre la ligne.

Tiafoe, qui avait suscité l'enthousiasme des fans new-yorkais en atteignant le dernier carré à l'US Open l'an passé, s'est tout de même rebiffé. Après une occasion avortée de débreaker à 3-2, il y est parvenu à 5-4, après une double faute du Russe.

Medvedev, qui avait, entre-temps, manqué trois balles de match, s'est un peu énervé... pour mieux reprendre le service de l'Américain. Mais quatre nouvelles occasions d'en finir sur son service n'ont pas suffi et il a été poussé au tie-break.

Un jeu décisif qu'il a maîtrisé, parvenant à conclure sur sa 8e balle de match avec un service gagnant en 1h46, sa cinquième victoire en autant de confrontations avec l'Américain.

Solide dans son tennis, Medvedev a de surcroit semblé en pleine possession de ses moyens, après s'être tordu la cheville droite, en 8e de finale, avant de renverser l'Allemand Alexander Zverev en plus de trois heures de lutte intense. Il s'était aussi entaillé le pouce droit en quarts, ce qui ne l'avait pas empêché de maîtriser l'Espagnol Alejandro Davidovich.