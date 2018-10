Tennis: Mladenovic en trombe au 2e tour à Moscou, Cornet a souffert

Kristina Mladenovic, 48e joueuse mondiale, s'est qualifiée avec style et rapidité, mardi, pour le 2e tour du tournoi Premier WTA de Moscou, alors qu'Alizé Cornet a dû batailler pendant trois sets pour battre la Russe Natalia Vikhlyantseva 5-7, 6-2, 7-5.

"J'ai bien joué aujourd'hui. C'est toujours délicat d'affronter une joueuse locale invitée, d'autant que je l'avais déjà rencontrée, il y a deux ans, ici même", a réagi Mladenovic après avoir balayé la Russe Anna Kalinskaya (146e) 6-1, 6-3 en 69 minutes.

"J'ai noté qu'elle a disputé et gagné de bons matches, en particulier à l'US Open. Je l'ai regardée jouer face à Julia Görges et je m'attendais à une rencontre difficile. C'est pour cela que je suis restée concentrée du premier au dernier point", a ajouté Mladenovic, victorieuse du premier tournoi de sa carrière à Saint-Pétersbourg, en 2017.

Mladenovic, âgée de 25 ans, affrontera au 2e tour l'Estonienne Anett Kontaveit, 22 ans et 21e joueuse mondiale, et la Française sait qu'elle devra être au "top" pour atteindre les quarts de finale.

"J'ai un deuxième tour compliqué face à Anett. Je l'avais affrontée à Tokyo et j'ai perdu. Je sais qu'elle a une forme incroyable après une bonne tournée en Asie, avec une finale à Wuhan", a analysé la Française. Elle a dû sans doute noter que Kontaveit avait passé deux fois plus de temps qu'elle pour obtenir sa qualification en trois sets 2-6, 6-3, 7-5 et 2 h 17 min contre la Russe Anastasia Potapova, lundi.

De son côté, Alizé Cornet, 28 ans et 43e joueuse mondiale, aura pour adversaire une autre Russe, Daria Kasatkina, 14e mondiale à 21 ans, une adversaire bien plus dangereuse que Vikhlyantseva, 109e mondiale.