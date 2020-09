Tennis: Mladenovic exclue du tournoi de double féminin de l'US Open sur décision des autorités sanitaires

La Française Kristina Mladenovic et sa partenaire de double la Hongroise Timea Babos ont été disqualifiées du tableau de double féminin de l'US Open, sur décision des autorités sanitaires locales, a annoncé samedi la Fédération américaine (USTA).

Cette décision s'appuie sur le fait que Mladenovic fait partie des joueurs et joueuses ayant côtoyé Benoît Paire testé positif au coronavirus et exclu du tournoi, et qu'elle doit à ce titre "rester en quarantaine". Vendredi, Adrian Mannarino, également dans cette situation, a lui pu jouer son 3e tour, perdu face à Alexander Zverev, l'USTA ayant finalement bénéficié du feu vert des autorités après d'âpres négociations.