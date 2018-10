Tennis: Mladenovic gagne enfin un match

La Française Kristina Mladenovic, 48e joueuse mondiale, a enfin gagné un match du premier tour en s'imposant devant la Britannique Harriet Dart 6-3, 6-4, mardi à Linz, après s'être fait éliminer d'entrée à Tokyo, Wuhan et Pékin.

"Je suis vraiment ravie de ma manière de jouer. Ce n'est jamais facile parce que je ne savais pas grand-chose sur mon adversaire du jour qui, je pense, possède des qualités. Elle a notamment réussi quelques bons coups", a réagi la Française de 25 ans.

Mladenovic n'a laissé aucune chance à Harriet Dart, seulement 170e mondiale et invitée par les organisateurs, et a validé son ticket pour les 8e de finale après 1h28 d'échanges. Grâce à un service enfin retrouvé (4 aces) et de bons retours, elle a pris la mise en jeu adverse à trois reprises pour renouer avec la victoire.

"Mon service a été plutôt performant et j'étais enthousiasmée de jouer mon tout premier match à Linz", a encore souligné Mladenovic, battue au deuxième tour en simple et en finale du double dames à l'US Open, à New York.

Sa tâche s'annonce des plus délicates puisqu'elle doit affronter, pour une place en quarts, Timea Babos, son ancienne partenaire de double et N.1 mondiale de la discipline.

La Hongroise âgée de 25 ans n'est certes que 64e mondiale en simple, mais elle s'est montrée sans pitié pour la Croate Donna Vekic, 37e et de trois ans sa cadette, balayée 6-1, 6-1 en à peine 67 minutes.